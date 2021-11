CEO Ripple: Dogecoin nie je dobrý pre kryptotrh 

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 17:52 -

„Vlastne nie som presvedčený, myslím, že je to trochu kontroverzné, že dogecoin je dobrý pre kryptotrh,“ povedal generálny riaditeľ Ripple Brad Garlinghousepočas panelovej diskusie na Fintech v Abú Zabi. „Bolo to postavené ako vtip, potom to dostalo nejaký impulz od niektorých vysokopostavených ľudí, ako je Elon Musk,” povedal Garlinghouse. „Dogecoin má sám o sebe určitú inflačnú dynamiku, kvôli ktorej by som sa zdráhal ho držať,“ dodal.

Neexistuje žiaden pevný limit na celkovú ponuku dogecoinov, čím sa líši od niektorých iných prominentných kryptomien.



Garlinghouse, generálny riaditeľ fintech firmy Ripple, ktorá vydáva digitálne aktívum XRP, uviedol, že rastúca inflácia zrýchlila záujem o kryptomeny a z bitcoinu urobila inflačný hedge-du-jour. „Vidíme infláciu, ktorú sme nevideli celé desaťročia,” povedal Garlinghouse. „Keď sa ľudia obávajú držby fiat meny, ktorá by mohla byť inflačná, a tá devalvuje, potom si kladú otázku: ‘ako by som dokázal držať iné aktíva, ktoré nebudú mať rovnakú dynamiku inflácie?’



Bitcoin začiatkom novembra dosiahol historické maximum takmer 69 000 dolárov za token. Napriek tomu, že v posledných dňoch klesol pod 60 000 USD, jeho doterajší výnos predstihol aj tie najtradičnejšie zaistenia proti inflácii, ako je zlato, ktoré sa považuje za uchovávateľa hodnoty v časoch trvalo vysokej inflácie.

„Bitcoin má veľkú dynamiku,” povedal Garlinghouse. Najväčšia digitálna minca mala k novembru trhovú kapitalizáciu takmer 1,1 bilióna dolárov a počas pandémie zaznamenala zvýšenú akceptáciu zo strany inštitucionálnych investorov a viac bežných prípadov použitia v reálnom svete.



„Myslím si, že ak urobíte krok späť a vezmete si dlhodobejší pohľad... toto sú skutočné technológie, ktoré zásadne prepracúvajú fungovanie našej finančnej infraštruktúry, a som veľmi býčí a veľmi optimistický, pokiaľ ide o to, ako vyzerá dlhodobý horizont,“ dodal Garlinghouse.



Garlinghouse povedal, že Blízky východ je jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov Ripple, vzhľadom na to, čo označil ako nedostatočnú transparentnosť zo strany regulátorov v Spojených štátoch. „Je poľutovaniahodné, že najväčšia ekonomika na svete, ktorá skutočne pomohla nakopnúť internet, ako ho dnes poznáme, dnes zaostáva,“ povedal Garlinghouse a pochválil krajiny ako Spojené arabské emiráty, Japonsko, Singapur a Švajčiarsko za vedúce postavenie v regulácii kryptoodvetvia.