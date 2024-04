Revolúcia na trhu práce? Svetové spoločnosti lákajú posily aj jedným prekvapivým benefitom!

Foto: unsplash.com/Israel Andrade

Splodiť dieťa už nie je také jednoduché, ako to bolo kedysi. Pod túto skutočnosť sa podpisuje viacero faktorov, jednak ide o rýchlejší spôsob života, horšiu životosprávu, no bezpochyby na to vplýva aj prílišný stres. Skutočnosť sa teda má tak, že vzrastá dopyt po zmrazení vajíčok, ktoré neskôr môžu byť využité pri umelom oplodnení, pri metóde nazývanej IVF, teda (In vitro fertilization). Bude tento proces jedným z pracovných benefitov v budúcnosti? V západnom svete sa už dnes do pracovných výhod aktívne zapracováva.

Ponuka a možnosť zmrazenia vajíčok ako pracovnej výhody dáva ženám väčšiu kontrolu nad tým, kedy alebo či sa rozhodnú mať dieťa. Zároveň im táto skutočnosť pomáha vyvažovať kariérne a osobné kritériá. Demografická krivka sa celosvetovo posúva. Ľudia majú deti oveľa neskôr ako kedysi a takisto oproti minulosti sa rodí aj oveľa menej detí. To, samozrejme, ovplyvňuje aj ekonomiku daných štátov.

Mnohé ženy už dnes stoja pred ťažkou voľbou: mať dieťa skôr, ako budú naň vôbec pripravené, alebo riskovať komplikácie, ktoré so sebou prináša počatie a celkovo tehotenstvo vo vyššom veku. Preto svetové spoločnosti ako LinkedIn, Netflix, Spotify, Tesla, Deloitte už dnes ženám poskytujú benefit zmrazenia vajíčok ako súčasť zdravotnej starostlivosti.

Zmrazenie vajíčok v mladšom veku môže pomôcť zvýšiť šance na zdravšie tehotenstvo neskôr v živote. Obzvlášť dôležité a prínosné to môže byť pre tých, ktorí sa chcú zamerať na svoju kariéru alebo pre tých, ktorí sa na dieťa v skoršom veku necítia.

Zmrazovanie vajíčok ako jeden zo zamestnaneckých benefitov

Štatisticky to momentálne na trhu práce funguje tak, že čím je spoločnosť väčšia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že bude financovať aspoň nejakú časť z celkového procesu zmrazenia vajíčok. Prieskum zamestnávateľov v USA spoločnosti Mercer odhalil fakt, že 11 percent spoločností s viac ako 500 zamestnancami a 19 percent spoločností s viac ako 20 000 zamestnancami ponúka výhody zmrazenia vajíčok.

Aj napriek tomu, že mnohé spoločnosti toto krytie už dnes poskytujú, nie vždy to stačí. Mnohé z týchto spoločností majú dokonca podmienku na to, aby proces zmrazenia vajíčok preplatili, potvrdenie diagnózy, ktorá jasne hovorí o neplodnosti žiadateľa.

Náklady na zmrazenie vajíčok sú dosť vysoké. Priemerná cena za jeden cyklus sa v USA pohybuje okolo 11 000 USD. Na Slovensku sa tento proces vyčísľuje v priemere okolo 1500 eur. Samozrejme, je potrebné rátať aj s ďalšími nákladmi. Za uskladnenie zmrazených vajíčok si kliniky účtujú každý rok poplatky. U nás je tento ročný poplatok od 150 do 300 eur.

Zamestnanecké výhody

Výhody spojené s liečbou neplodnosti v pracovnom prostredí sa čoraz viac objavujú najmä medzi technickými spoločnosťami. Štúdia spoločnosti Mercer z roku 2021 ukázala, že ak firma tento benefit poskytuje, ženy sa ho rozhodnú využiť. Mnoho žien tak uviedlo, že ak by takúto možnosť od zamestnávateľa nemali, proces zmrazenia vajíčok by nevyužili. Spoločnosti v USA pritom zvyčajne pokrývajú náklady spojené s procesom zmrazovania vajíčok v rozmedzí od 10 000 až do 75 000 USD.

V USA je však veľkou výhodou aj samotná legislatíva. Na Slovensku platí, že umelé oplodnenie môžu podstúpiť iba páry, respektíve ho nie je možné podstúpiť, ak dieťa nebude mať v rodnom liste zapísaných oboch rodičov. Americká legislatíva takúto podmienku nemá a tak možnosť zmrazenia vajíčok a následne umelé oplodnenie podstupuje aj mnoho homosexuálne orientovaných žien. Okrem zmrazovania vajíčok si mladé ženy nechávajú zmrazovať aj svoje úspešne oplodnené embryá.



Pohľad na niektoré vzorky vajíčok uchovávané v menšom kryo skladovacom kontajneri v laboratóriu in vitro fertilizácie Aspire Houston Fertility Institute v Houstone. Foto: SITA/AP

V súvislosti s tým však v USA narastajú právne bitky o reprodukčné práva. Vo februári tohto roka Najvyšší súd štátu Alabama rozhodol, že všetky embryá vytvorené oplodnením in vitro sa považujú za deti. Podľa biotechnologickej spoločnosti TMRW Life Sciences je len v Spojených Štátoch uložených viac ako milión zmrazených vajíčok a embryí.

Predpoklad, že si ženy nechávajú zmraziť vajíčka kvôli kariérnym ambíciám nie je až tak na mieste. Mnohé štúdie odhaľujú, že sa tak deje prevažne kvôli tomu, že si nenašli vhodného partnera. Vzťahoví psychológovia to nazývajú medzerou v párení. Pramení to zo skutočnosti, že ženy dosahujú vyššie vzdelanie ako muži.

Prečo by mali spoločnosti ponúkať výhody plodnosti?

Implementácia výhod v oblasti plodnosti môže pomôcť prilákať a udržať si tie najlepšie talenty. Bolo to vidieť aj pri covide a pri prechode na home office. Dnes sa remote práca považuje za jednu z kľúčových požiadaviek, postupne to isté platí aj pri podpore rodiny a plodnosti. Tieto pro rodinné a pro plodné aspekty môžu mať veľký vplyv na firemnú kultúru a morálku zamestnancov. Zavedenie takýchto benefitov značí to, že zamestnávateľovi skutočne záleží na blahobyte svojich zamestnancov.

Ak chce zamestnávateľ vytvoriť pracovisko, ktoré je skutočne rozmanité a inkluzívne pre každého, je dôležité podporovať ľudí aj v osobných, rodinných oblastiach.

Prečo je možnosť zmrazenia vajíčok ako pracovného benefitu kontroverzná?

Kontroverzia pramení hneď z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je, že vysiela ženám odkaz, že by mali uprednostniť kariéru pred rodinou. Objavujú sa aj názory, že ponuka zmrazenia vajíčok nerieši väčší problém rodovej nerovnosti na pracovisku. Namiesto toho by sa mala upriamiť pozornosť na podporu žien a implementáciu politík, ako je možnosť flexibilnej práce, rodičovskej dovolenky a dostupnej starostlivosti o deti.

Možnosť zmrazenia vajíčok je výsada, ku ktorej nemusí mať každý prístup. Je nepravdepodobné, že by pracovné miesta s nižšími platmi mohli ponúkať túto výhodu, ktorá by mohla prispieť k posilneniu majetkovej nerovnosti a prehĺbiť tak už existujúce rozdiely na pracovisku.

Mrazenie vajíčok ako pracovný benefit je zatiaľ ponúkaný iba ženám v západnom svete. Ponúkajú ho iba väčšie spoločnosti a firmy, ktoré si to môžu dovoliť. To, či spomínaný trend dorazí aj na Slovensko, je otázne. Pravdepodobne sa to bude odrážať od spoločností, ktoré slovenský pracovný trh priláka. Pravdou však ostáva, že problém počať dieťa prirodzenou cestou sa bude len a len prehlbovať, a to aj u nás.