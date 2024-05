Slovensko chce zabuchnúť dvere pred investormi! Prídeme o pracovné miesta?

Foto: freepik.com/freepik

Menej pracovných miest v regiónoch a vyššia závislosť na dovoze energií zo zahraničia. Aj toto nám hrozí, ak dostane zelená elektrina na Slovensku stopku. Tá je dnes totiž veľkým lákadlom pre zahraničných investorov, ktorý by tu chceli stavať svoje prevádzky. Čoskoro však z ich hľadáčika môžeme ako krajina úplne zmiznúť.

Čo sa vlastne stalo? Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) prišiel s nápadom zvýšiť elektrárňam, ktoré vyrábajú zelenú elektrinu, poplatok za pripojenie do siete o neuveriteľných 233 %. Prečo takýto skok, to nikto netuší. Neexistujú k tomu totiž žiadne prepočty.

Zaplatili by ste namiesto 80 eur až 115 eur?

Pár prepočtov ale predsa existuje. Dnes stojí elektrina asi 80 eur za megawatthodinu. A ak výrobcom zelenej energie zvýšime poplatky, tak ich, ako už zrejme tušíte, budú musieť preniesť do ceny elektriny. Tá sa tak navýši v prípade solárnych panelov o 35 eur a v prípade veterných elektrární o takmer 20 eur za megawatthodinu. Takže by ste si namiesto 80 eur mali zaplatiť 115 alebo 100 eur.

Obavy mať ale nemusíte, pretože to sa zrejme nestane. Slovensko týmto poplatkom zrejme definitívne zavrie dvere zelenej energii u nás, firmám sa ju neoplatí vyrábať. Takýmito poplatkami predraženú elektrinu totiž nebude slovenský výrobca vedieť predať, keďže musí o svojich zákazníkov bojovať s výrobcami z krajín, ktoré takéto poplatky nemajú. Napríklad z Čiech, Maďarska, alebo Poľska. Tamojší výrobcovia zelenej elektriny ju sem dovezú, a keďže ju tu nevyrábajú, aj predajú bez tohto poplatku. Takže štát príde nielen o samotný poplatok, ale aj o dane a iné príjmy, ktoré by zinkasoval od tunajších firiem.

Keď nepredá, neinvestuje

Najsmutnejšie na tom je, že to nie je tak dávno, čo sme sa triasli od strachu, že nebudeme mať z Ruska dostatok plynu na kúrenie v zime. Nepredstaviteľné pre mnohých z nás bolo aj siahnuť si ešte hlbšie do vrecka, keď cena plynu rástla doslova zo dňa na deň do neuveriteľných výšin.

Vedeli ste, že práve zelené energie patria z hľadiska nákladov na výrobu medzi najlacnejšie? Len v rokoch 2021 až 2023, teda v čase zúriacich vysokých cien elektriny, aj podľa Medzinárodnej energetickej agentúry ušetrili spotrebiteľom v Európskej únii, teda aj nám, 100 miliárd eur. Navyše dávali istotu, že aj keby sa zastavili dodávky plynu z Ruska, elektrina z obnoviteľných zdrojov energií tu bude.

Ak by sa podarilo naštartovať ich výrobu aj na Slovensku, mohli by sme byť opäť nezávislejší. Ani zvyšovanie cien jadrového paliva, uhlia alebo plynu by nás v budúcnosti tak nerozhodilo. Zdá sa však, že my sa touto cestou uberať nebudeme.

Zase sme v Európe výnimka

Škoda, že to neznamená dobrú správu pre Slovensko. Kým ostatné krajiny robia všetko preto, aby sa u nich stavali zelené zdroje čo najrýchlejšie a najjednoduchšie, my sme si zrejme povedali, že budeme opäť raz výnimkou.

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku by mala výroba zelenej energie v priebehu 6 rokov celosvetovo narásť až o 70 %. Zelené zdroje budú celosvetovo v roku 2028 tvoriť až 42 % celkovej energie. Ostáva veriť, že k týmto číslam bude môcť prispieť aj naše malé Slovensko, ak sa nebudú zvyšovať napríklad aj spomínané poplatky.

Neušetríme, ani sa nezamestnáme

Hoci má zelená energia najmä výhody, my sa aj naďalej chceme naďalej spoliehať na dodávky plynu zo zahraničia. Práve takýmito krokmi, akým by bolo napríklad aj enormné zvýšenie poplatku pre výrobcov zelenej energie, dávame jasný signál, že nechceme ísť cestou vlastných, lacnejších a bezpečných zdrojov.

Najmä pre regióny je tu ešte jedna zlá správa. Bez zelenej elektriny nás môžu začať obchádzať aj investori, keďže aj oni v dnešnej dobe čoraz častejšie hľadajú pre zjavné výhody zelenej energie regióny, kde si ju vedia zabezpečiť. A máme tu hneď jeden čerstvý príklad z obce Valaliky pri Košiciach, kde automobilka Volvo Cars plánuje spustiť výrobu. Aj švédska automobilka chce využívať ekologickú energiu a podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) už tento investor aj oslovuje firmy, ktoré by mu vedeli takéto zelené zdroje v okolí postaviť. Či sa napokon dočká bude zrejme závisieť aj od toho, ako tieto zdroje spoplatní Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

