Veľké zmeny v ŠPZ-kách: Koniec vulgárnostiam na voliteľných tabuľkách aj reflexných značiek!

FOTO Zobraziť galériu (8) Výroba nových evidenčných čísiel vozidiel v automobilových opravovniach Ministerstva vnútra SR v Banskej Bystrici. Foto: TASR

S príchodom nových poznávacích značiek na slovenských cestách sa budú meniť aj ďalšie podmienky ich používania. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti pripravilo rozsiahlu novelu zákona o cestnej premávke.

Žiadne vulgárnosti ani slová podporujúce extrémistické hnutia na tabuľkách s evidenčnými číslami automobilov. Aj to by mal byť výsledok novej legislatívy, ktorú pripravil rezort vnútra. Okrem toho by mala novela zákona o cestnej premávke priniesť aj zmeny v postupoch pri nákupe vozidiel. Výsledkom by malo byť zjednodušenie postupov pre kupujúcich aj podnikateľov. Návrh novely, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2025, ministerstvo vnútra predložilo do pripomienkového konania.

Najzásadnejšou zmenou v navrhovanej legislatíve má byť zavedenie jednorazových „prevozných“ tabuliek pri ešte neevidovaných vozidlách. Má sa to týkať tak tabuliek obsahujúcich písmeno M, ktoré v súčasnosti dopravné inšpektoráty zapožičiavajú predajcom nových vozidiel, ako aj tabuliek s písmenom C. Tie môžu inšpektoráty zapožičiavať subjektom, ktorých predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

V súčasnosti sa tieto zapožičané plechové tabuľky musia vracať predajcom, čo podľa rezortu vnútra často spôsobovalo komplikácie. Po novom tak majú byť tieto tabuľky jednorazové s vyznačenou dobou platnosti. Novela tiež predpokladá ich vydanie spoplatnením v sume 5 eur za kus. Tabuľky tak nebude potrebné vracať a po vypršaní lehoty jednoducho prestanú byť platné. Zaujímavosťou je, že tieto tabuľky nebudú tradične plechové, ale zo syntetického polyesteru. Ten vizuálne vyzerá ako tvrdený papier, ale je odolný voči poveternostným vplyvom a roztrhnutiu.

Spoznáte najväčšie automobilky sveta podľa loga? Otestujte sa v našom kvíze! Spustiť kvíz O akú automobilku ide? Volkswagen Mercedes Nissan Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Toyota Tata Motors Tesla Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Stellantis Citroen Peugeot Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Mercedes-Benz Audi BMW Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Ford Motor Chevrolet Dodge Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? BMW Audi Porsche Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Honda Mazda Hyundai Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? General Motors Chrysler Chevrolet Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? SAIC Motor Geely BYD Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? FAW Group First Automobile Cherry Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Hyundai Honda Mazda Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Dongfeng BYD Cherry Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Nissan Mitsubishi Subaru Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? BAIC Group Changan Tata Motors Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? GAC Group Geely BYD Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? KIA Subaru SsangYong Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Renault Peugeot Citroën Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Geely Chevrolet Dodge Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Tesla Tata Motors Rivian Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Volvo SAAB Scania Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Tata Motors Daewoo Moskvič Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku O akú automobilku ide? Suzuki SsangYong Mitsubishi Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď! Pokračovať na ďalšiu otázku Share the quiz to show your results ! Share on Facebook Subscribe to see your results Show my results Spoznáte najväčšie automobilky na svete podľa loga? Otestujte sa! (kvíz) Mal som %%score%% z %%total%% správne %%description%% %%description%% Share on Facebook Share on Twitter Share on VK Spustiť kvíz znova Loading...

Novela zákona o cestnej premávke však má tiež vystaviť stopku takzvaným reflexným „ešpézetkám“. Po novom má byť totiž zakázané vydávanie tabuliek s evidenčným číslom zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení. Zakázané majú byť od 1. júla 2025. Ak budú pridelené pred týmto termínom, zostanú v platnosti. Ak ich bude chcieť držiteľ či vlastník vozidla vymeniť, dostane kovovú poznávaciu značku s rovnakým evidenčným číslom. Ministerstvo to odôvodňuje aj minimálnym záujmom a neefektivitou výroby.

Vulgárnosti už ani náznakom

Rezort vnútra sa rozhodol precizovať tiež ustanovenia týkajúce sa hanlivých, vulgárnych a ostatných zakázaných výrazov na takzvaných voliteľných tabuľkách s evidenčným číslom. Po novom už totiž značky nebudú môcť obsahovať ani texty, ktoré zakázané výrazy čo i len evokujú napríklad zámenou písmen za číslice či vypustením niektorých písmen. Rovnako má platiť, že zakázané majú byť tak v slovenskom, ako aj cudzom jazyku.

Zobraziť galériu (8) Výroba nových evidenčných čísiel vozidiel v automobilových opravovniach Ministerstva vnútra SR v Banskej Bystrici. Foto: TASR

Okrem vulgárností pritom voliteľné tabuľky s evidenčnými číslami nebudú môcť obsahovať ani text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlásia národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť. To platí aj v súčasnosti, po novom to však má platiť rovnako aj pre prípady, keby mal navrhovaný nápis takýto text čo i len evokovať zámenou písmen a číslic či vypustením znakov v slovenskom či cudzom jazyku.

Od júla budúceho roka sa rezort vnútra tiež rozhodol definovať trojicu začiatočných písmen, ktoré značky nebudú môcť obsahovať. Ide o spojenia písmen EE, SS a ZZ. Rovnako má po novom platiť, že značky vyčlenené pre elektrické vozidlá s písmenami EL a EV a zeleným písmom majú byť vydávané už iba „čistým“ elektromobilom. Nebudú ich už teda dostávať aj plug-in hybridy, ako je tomu v súčasnosti.

Prístup k údajom budú mať všetky štátne úrady

Novela zákona o cestnej premávke tiež predpokladá, že od júla budúceho roka budú mať prístup k údajom z evidencie vozidiel všetky orgány štátnej správy a územnej samosprávy. Doteraz boli taxatívne vymenované orgány, ktoré k údajom mali prístup. Ministerstvo vnútra tvrdí, že je to z dôvodu priebežného pribúdania úradov, ktorý takýto prístup potrebujú.

Súhlasíte s navrhovanými zmenami? Áno Nie Odoslať odpoveď

Rozširuje sa tiež zoznam subjektov mimo štátnej správy a územnej samosprávy, ktoré budú mať k údajom z evidencie prístup. „Taktiež sa stanovuje možnosť poskytovania údajov z evidencie vozidiel správcom konkurznej podstaty, rozhodcovským súdom a rozhodcom a iným osobám, ak to vyplýva z príslušných osobitných predpisov upravujúcich ich činnosť,“ uvádza sa v návrhu.

Návrh novely zákona zavádza ďalšie opatrenia, ktorú sú podľa predkladateľa zamerané na zlepšenie podnikateľského prostredia, respektíve na zlepšenie služieb občanov vo verejnej správe pri evidenčných úkonoch. „Ide predovšetkým o umožnenie prihlasovať nové vozidlá a jednotlivo dovezené vozidlá na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a o umožnenie vykonávania elektronických služieb pri evidovaní vozidiel bez ohľadu na to, či už bolo držiteľovi vozidla vydané osvedčenie o evidencii alebo nie,“ konštatuje rezort vnútra.

Novelou sa tiež zavádza sa nová elektronická služba pre subjekty, ktorých predmetom činnosti je vykonávanie vývozov vozidiel do cudziny, čím sa eliminuje potreba osobnej návštevy pracovníkov autobazárov na dopravných inšpektorátoch. „Súčasťou zlepšovania podmienok pre podnikateľov, ako aj občanov, je vypustenie vykonávania kontrol originality vozidiel pred ich oznámením na vývoz do cudziny,“ píše sa v návrhu novely zákona o cestnej premávke.