Povezieme sa po rýchlostnej ceste R1 až do Bratislavy? Ministerstvo chce oživiť starý projekt a odľahčiť D1-ku! (video)

VIDEO Úsek rýchlostnej cesty R1 medzi mestami Zvolen a Žiar nad Hronom. Foto: TASR

Rýchlostná cesta R1 zatiaľ spája Banskú Bystricu s Trnavou. Historické plány však hovoria o tom, že pri Seredi sa má R1 stočiť smerom na Bratislavu a napojiť sa na D4 pri Moste pri Bratislave. Sú tieto plány reálne? A malo by zmysel takýto úsek vôbec stavať? Odpovie na to minister dopravy Jozef Ráž.

Projekt na predĺženie rýchlostnej cesty R1 až k Bratislave vznikol podľa ministra dopravy niekedy v 90-tych rokoch a na mape diaľničnej siete figuruje dodnes. V súčasnosti je však v štádiu „nula“. „Je vypracovaná štúdia, sú vypracované tri varianty trasovania, v minulosti bolo začaté posudzovanie vplyvov na životné prostredie, takzvaná EIA, avšak v nejakom momente to bolo zastavené a dnes ideme začínať od začiatku,“ priblížil Jozef Ráž.

Ministerstvo dopravy plánuje použiť spomínané tri varianty trasovania ako základ. Po tom, čo by mal prejsť zákon o strategických investíciách, chce vybrať už len jeden variant a s tým ísť do konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Všetky tri varianty by podľa ministra dopravy mali končiť na jednom mieste pri Moste pri Bratislave a začínať na rôznych miestach medzi Sereďou a Vlčkovcami. Nový úsek by tak mal mať zhruba od 39 do 42 kilometrov.

Tento úsek rýchlostnej cesty by mal byť v podstate paralelný so súčasnou D1-kou. Podľa Jozefa Ráža by však mal aj tak zmysel, keďže by pomohol odľahčiť diaľnicu, ktorá býva často preťažená. „Práve takýto 40-kilometrový kúsok R1-ky by umožnil celému tranzitu z Čiech, Rakúska smerovať priamo na Nitru, to znamená vyhli by sa D1-ke, vyhli by sa križovatke Trnava, priamo by boli na R1-ke,“ dodáva minister.

Kedy by sa však tento úsek mohol začať stavať, je v súčasnosti ťažké povedať. Určite to nebude počas tohto volebného obdobia. Ministerstvo by chcelo počas svojho mandátu aspoň pripraviť potrebnú dokumentáciu. „Keď sa do toho pustíme, budeme radi, ak sa nám to podarí vyprojektovať a pripraviť pre budúcu administratívu, pre budúceho pána ministra,“ avizuje Ráž.

O pokračovaní projektu predĺženia rýchlostnej cesty R1 hovorí minister v zverejnenom videu Krížom krážom s Jožom Rážom:

Predĺženie R1-ky by mohli v budúcnosti využiť desaťtisíce motoristov denne. Podľa pôvodných odhadov by tento úsek rýchlostnej cesty mohol stáť okolo 700 miliónov eur, no napokon to bude zrejme vzhľadom na rast cien viac. Minister dopravy priblížil, že stavať by sa malo v relatívne dobrom teréne. Nový úsek by tak z hľadiska nákladov na kilometer nemal byť veľmi drahý a postavený relatívne rýchlo.