Bojnice: Samospráva začala s rekonštrukciou chodníka na Hurbanovom námestí

Zámok v Bojniciach. Foto: pixabay.com/ KdesignZV

Samospráva Bojníc začala s rekonštrukciou chodníka na južnej strane Hurbanovho námestia. Zhotoviteľ by mal práce ukončiť v závislosti od poveternostných podmienok počas leta. Radnica už pripravuje i rekonštrukciu priľahlej cesty.

Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová uviedla, že s rekonštrukciou chodníka mal začať zhotoviteľ už začiatkom mája, pre problémy na jeho strane k oprave pristúpil až v týchto dňoch. „Ide o komplexnú rekonštrukciu chodníka v zmysle projektu s doplnením osvetlenia,“ konkretizovala viceprimátorka.

Dodávateľ má práce v zmysle zmluvy o dielo dokončiť do 30. júna, pre posun termínu začiatku rekonštrukcie zástupkyňa primátora nevylúčila, že radnica s firmou podpíše dodatok k zmluve o dielo, kde termín predĺži.

K rekonštrukcii južnej časti Hurbanovho námestia mesto pristúpi po zásahu vodárenskej spoločnosti, ktorá tam v uplynulom roku dokončila práce na vodárenskej infraštruktúre. Radnica práce financuje z dotácie, ktorú dostala od Ministerstva financií SR. Za rekonštrukciu chodníka a osvetlenia zaplatí dodávateľovi 212 643,95 eura.

Rekonštrukcia chodníka je podľa Kováčovej Píšovej prvou fázou celkovej rekonštrukcie južnej strany Hurbanovho námestia. „V rámci druhej fázy v podobe opravy miestnej komunikácie riešime aktuálne projekt. Projekt musíme opraviť, podľa jeho pôvodného znenia by sme totiž mali miestnu komunikáciu rozšíriť o pol metra smerom do lipovej aleje, čo by mohlo ohroziť koreňový systém. Šírku cesty tak ponecháme, čo znamená prepracovanie projektu,“ priblížila s tým, že následne mesto pristúpi k získavaniu povolení a vyhláseniu verejného obstarávania.