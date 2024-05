Železnice evidujú za posledný mesiac viacero nehôd na trati, z toho jednu smrteľnú

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Karel Mistrík

Železnice SR (ŽSR) vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. V prípade, ak vozidlo uviazne na železničnom priecestí, treba volať záchranárov na linke 112. V prípade, že auto uviazlo na priecestí a blíži sa vlak, treba spustené závory preraziť. ŽSR o tom informovali v piatok v súvislosti s tým, že v období od 2. apríla do 6. mája evidujú deväť zrážok vlaku s osobou, z ktorých jedna bola smrteľná. K stretu vlaku a auta došlo v tomto období päťkrát.

„Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac než kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne,“ uviedli ŽSR.

Apelujú tiež na vodičov, chodcov i cyklistov, aby boli pri prechádzaní cez železničné priecestie mimoriadne opatrní, rešpektovali dopravné značenie a zastavili pri priecestí tak, aby mali dobrý rozhľad, no nezasahovali do koľaje, kde by ich mohol prichádzajúci vlak zachytiť.

Ak auto uviazlo na priecestí a blíži sa vlak, treba spustené závory preraziť

ŽSR vodičom radí, aby v prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí kontaktovali záchranárov na linke 112 a nahlásili identifikačné číslo priecestia umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia.

„Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť,“ priblížili ŽSR.

Železnice upozornili aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, teda úmyselného poškodzovania majetku. Ľudí preto prosia, aby boli všímaví k dianiu na železnici a na prípadný podozrivý pohyb či konania osôb upozornili políciu.