Umelecký pohľad na menu v digitálnom svete 

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:15 -

Posledný projekt anglického umelca Damiena Hirsta „Mena“ je umelecké dielo, ktoré má dve podoby. Tá fyzická predstavuje 10 000 jedinečných ručne maľovaných listov A4 pokrytých farebnými bodkami. Rovnako ako papierové peniaze, každý list obsahuje holografický obraz Hirsta, podpis, a namiesto sériového čísla krátku správu. Druhou podobou toho istého umeleckého diela je, že každý z týchto ručne maľovaných listov má zodpovedajúci NFT (nezameniteľný token). NFT sú digitálne certifikáty vlastníctva, ktoré existujú v zabezpečených on-line knihách, ktoré sú známe ako blockchainy.





Hirst v podstate vytvoril dielo na základe toho, že peniaze sú predovšetkým spoločenským javom postaveným na viere a dôvere. Pritom naráža na zaujímavý paradox. „Nezameniteľný“ znamená, že token je jednorazový. To je v priamom kontraste so zameniteľnými menami, ako sú fiat meny, či mnohé kryptomeny. Zameniteľnosť je podľa tradičnej ekonómie jednou z podstatných vlastností každej meny.



Ale je to skutočne tak? Vytvorením 10 000 jednotlivých diel, ktoré napodobňujú skutočnú menu, zvýrazňuje Hirst jedinečným označením každého kusu, že aj zameniteľné meny majú určité nezameniteľné vlastnosti. Napríklad väčšina mien bude mať rôzne poradové čísla a dátumy vydania na každej bankovke. Takto sa pokúša zdôrazniť, že peniaze sú koncept, ktorý je čoraz ťažšie pochopiť, keď sa na ne pozriete úplne zblízka.

Táto práca ďalej napáda náš zmysel pre to, čo sú peniaze, tým, že kladie otázky o ďalšej z ich základných vlastností - prostriedku výmeny. Dielo slávneho umelca by sa len ťažko považovalo za prostriedok výmeny. Namiesto toho by sa s ním zachádzalo ako so vzácnym uchovávateľom hodnoty, ako je zlato. Hirst sa pýta, či to tak musí byť. Vytvorením 10 000 diel v štýle meny sa zjavne baví tým, že ukazuje, nakoľko sú peniaze tvárne a ako sa dajú meniť v závislosti od kontextu.







Fyzické alebo digitálne umenie? Hirst nie je prvý, kto si v súvislosti s NFT kladie túto otázku. Pred niekoľkými mesiacmi spoločnosť s názvom Injective Protocol kúpila dielo od Banksyho z roku 2006 s názvom Morons, ktoré je satirou na aukciu umenia, za 95 000 dolárov. Potom ho spálila naživo na Twitteri, takže prežila iba digitálna verzia. Následne NFT predala za 380 000 USD. Celkom bystrým spôsobom poukázali na našu preferenciu fyzického pred digitálnym. Zničením fyzickej verzie a následným vyhlásením, že NFT nahradilo umelecké dielo, upriamili pozornosť na výhodu, že NFT nemôžu zničiť vandali ako sú oni sami.



V čase, keď došlo k nárastu v dopyte po umení NFT, objavila sa otázka, či NFT skutočne znamená vlastníctvo. Pre mnohých je otázne, prečo by niekto mal mať pocit, že vlastníctvo digitálnej verzie, nie „skutočného“ umeleckého diela, vôbec predstavuje vlastníctvo.



Je zrejmé, že Hirst to pochopil. K otázke vlastníctva pristupuje tak, že ju dostáva do najčistejšej ekonomickej a komerčnej podoby - doslova umeleckého diela ako sú peniaze. Ako môžete minúť peniaze na niečo tak bezcenné ako je NFT? Myšlienka, že digitálne vlastníctvo je rovnocenné s fyzickým vlastníctvom, je pre väčšinu ľudí stále neprijateľná. Hirst zdôrazňuje, že sa to dá ľahko vyriešiť uznaním, že o jeho umelecké diela sa zaujímajú dve komunity. Tí, ktorí si vážia jeho tradičné fyzické diela, a tí, ktorí si cenia jeho NFT. Robí to, zdá sa, aby ukázal, ako hodnota nikdy nemá zmysel, keď je odstránená z kultúrnej spoločnosti, ktorá jej túto hodnotu pripísala.



Každá komunita je pre tú druhú záhadou. Pre väčšinu ľudí je stále NFT komunita nepochopiteľná. Našli sa v nej vášniví nadšenci blockchainu a kryptomeny, mladí ľudia, ktorí vyrastali s kryptomenami. Pre nich je blockchain peňaženka miestom, kde sa ukladá hodnota. To môžu byť zameniteľné meny ako bitcoin alebo éther, ale čoraz viac aj umelecké zbierky. Tieto kolekcie reprezentujú ich vkus a záujmy a vypovedajú o tom, kto sú a čo si cenia.







Obzvlášť jednoznačným príkladom by bol niekto, kto sa po uplynutí tohto roku rozhodne pre Hirstovo NFT odmietne jej fyzickú verziu. Čo by lepšie dokázalo signalizovať záväzok k budúcnosti blockchainu? Keď sa stretne rok s rokom uvidíme, koľko ľudí sa rozhodlo ponechať si NFT, mohlo by to dokonca zaujímavo naznačiť, do akej miery sa táto nová digitálna generácia stáva dominantnou.