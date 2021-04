NFT: Skratka, ktorá môže zmeniť svet

Zdroj: the conversation

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:07 -

Zameniteľnosť je schopnosť zámeny aktíva s inými jednotlivými aktívami rovnakého druhu, znamená to rovnakú hodnotu medzi aktívami. Ak vlastníte zameniteľné aktívum, môžete ho ľahko vymeniť za iný podobný druh. Zameniteľné aktíva zjednodušujú procesy výmeny a obchodovania a najlepším príkladom takýchto aktív sú... (uhádli ste) peniaze.

Non-fungible tokens. Mnohým sa dostali do povedomia len nedávno, až potom, čo sa cez aukčnú sieň Christie’s v marci podarilo predať digitálne dielo umelca Beeple s názvom „Everydays“ za neskutočných 68 miliónov dolárov. NFT sa používajú aj na obchodovanie s inými zberateľskými predmetmi, ako sú bejzbalové karty, a počítačové herné predmety, ako sú meče a kože avatarov. NFT sú jedinečné, ale neobmedzené a nezameniteľné (žiadne dve umelecké diela nie sú rovnaké). Aj keď NFT môžu oceniť hodnotu (rovnako ako nehnuteľnosti), nemôžu byť zamenené za iné NFT. Napríklad jedno euro je ľahko zameniteľné za dve 50 centovky, alebo desať desaťcentoviek, ale v súčasnosti nemôžete rozdeliť jeden NFT (hoci to môže v budúcnosti umožniť blockchainová technológia). Zameniteľnosť a deliteľnosť sú v skutočnosti súčasťou piatich požiadaviek na to, aby mohla mena existovať v regulovanom hospodárstve.

Vzrušenie okolo NFT živí podobný príbeh, ako ten, ktorý stojí za nedávnymi cenovými skokmi v prípade GameStop a dogecoin. Čiže ide o špekulatívne bubliny vyvolané stimulačnými peniazmi vyplácanými v USA, nudou počas lockdownu a nízkymi úrokovými sadzbami. Dokonca aj Vignesh Sundaresan, podnikateľ, ktorý si kúpil za rekordnú sumu umelecké dielo od Beeple, považuje investovanie do NFT za „obrovské riziko“ a „ešte bláznivejšie ako investovanie do kryptomeny“.

História nám však rovnako hovorí aj to, aby sme boli opatrní pri odmietaní NFT ako pominuteľnej módy, pretože dôležitosť technologických inovácií sa často vykryštalizuje, keď horúčka opadne. Mnoho komentátorov odmietlo príliv technologických spoločností v čase internetovej bubliny na konci 90-tych rokov a rovnako aj prvú vlna masového nadšenia pre kryptomeny v roku 2017, čo sa ale ukázalo ako celkom nesprávne, keď sa znovu objavili Amazon a bitcoin.

Samotné NFT sú skutočne nízko oproti svojim maximám, so 70 % poklesom priemernej ceny od februára. Možno to je len krok k prasknutiu bubliny, keď už pôvodný humbug začal utíchať. Tento jav ilustruje Gartnerov cyklus rozruchu, ktorý je typický pre nové technológie. S NFT sa pravdepodobne dostávame z „vrcholu nafúknutých očakávaní“ na ceste za „úrovňou produktivity“, ktorú Amazon dosiahol už dávno.

Cyklus vlastne vykresľuje to, čo spomenul rakúsky ekonóm Joseph Schumpeter, prečo funguje kapitalizmus. Schumpeter považoval kapitalizmus za neľútostnú zmenu starého na nové, pretože najnovšie a najinovatívnejšie firmy nahrádzajú tie, ktoré tu boli predtým. Nazval to „tvorivou deštrukciou“. Z tohto hľadiska sú NFT nováčikmi, ktorí spochybňujú, ako vnímame a registrujeme vlastníctvo aktív. A napätie medzi inováciami a zavedenými funkciami tiež prispieva k skepticizmu, ktorý vždy obklopuje tieto nové technológie.

NFT vytvárajú príležitosti pre nové obchodné modely, ktoré predtým neexistovali. Umelci môžu k NFT pripojiť ustanovenia, ktoré zabezpečia, že získajú časť výnosov zakaždým, keď sa opätovne predajú, čo znamená, že majú úžitok z toho, keď sa hodnota ich práce zvýši. Je pravda, že futbalové tímy už istý čas používajú podobné zmluvné doložky pri predaji hráčov, ale NFT odstraňujú potrebu sledovať vývoj majetku a vymáhať takéto práva pri každom predaji.

Nové umelecké platformy, ako napríklad Niio Art, sú schopné skutočne jednoduchým spôsobom preukázať, že vlastnia digitálne diela. Keď si zákazníci požičajú alebo kúpia umenie z platformy, môžu ho zobraziť na obrazovke s vedomím, že nejde o problém s autorskými právami alebo originálnosťou, pretože NFT a blockchain zaisťujú autentickosť vlastníctva.

NFT dávajú hudobníkom potenciál poskytovať svojim fanúšikom vylepšené médiá a špeciálne výhody. Pri športových zberateľských kúskoch sa 50 až 80 % položiek považuje za falošné. NFT s jasnou históriou transakcií až k tvorcovi by mohlo tento problém s falšovaním prekonať.

Ale mimo týchto zberateľských oblastí ide potenciál NFT oveľa ďalej, pretože úplne mení pravidlá vlastníctva. Transakcia, pri ktorej vlastníctvo niečoho mení majiteľa, zvyčajne závisela od sprostredkovateľov, aby sa vytvorila dôvera v transakciu, vymenili zmluvy a zabezpečili, aby peniaze zmenili majiteľa. Nič z toho už nebude v budúcnosti potrebné. Transakcie zaznamenané na blockchainoch sú spoľahlivé, pretože informácie nie je možné zmeniť. Namiesto právnikov a viazaných účtov možno použiť inteligentné zmluvy, ktoré automaticky zabezpečia, aby peniaze a aktíva zmenili majiteľa a obe strany dodržiavali svoje dohody. NFT prevádzajú aktíva na tokeny, aby sa mohli pohybovať v rámci tohto systému.

NFT má potenciál na úplnú transformáciu napríklad trhov s nehnuteľnosťami a automobilmi. Mohli by byť tiež súčasťou riešenia problémov s vlastníctvom pôdy. Iba 30 % svetovej populácie má legálne zaregistrované práva na svoje pozemky a majetky. Pre tých, ktorí nemajú jasne definované práva, je prístup k financiám a úverom oveľa ťažší. A keď v budúcnosti strávime väčšiu časť našich životov vo virtuálnych svetoch, veci, ktoré tam kúpime, sa pravdepodobne tiež kúpia a predajú ako NFT.

V tejto decentralizovanej ekonomike dôjde k mnohým ďalším vývojom, ktoré si ešte dnes možno nedokážeme celkom dobre predstaviť. Môžeme povedať, že pôjde o oveľa transparentnejší a priamejší typ trhu, než na aký sme zvyknutí. Každá generácia má svoju vlastnú špecializovanú väzbu na určité ocenenia, či už z márnosti alebo z iných dôvodov. NFT sú v súčasnosti veľmi populárne medzi mladšími, ale to, či táto generácia bude mať v budúcnosti ekonomickú silu inájsť pre využitie, je otázkou spoločenskou aj ekonomickou. Skutočný potenciál NFT ešte len bude treba odhaliť. Rovnako sa ešte len uvidí, či sa pridajú aj veľkí hráči v umení, dizajne alebo móde. Jedna vec je istá, že NFT otvorili dvere mnohým digitálnym umelcom, aby ich bolo možné identifikovať a oceniť, a inteligentné kontrakty na blockchainovej technológiei sa budú dať použiť pri budúcich oceneniach mnohých aktív.