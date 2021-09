Ceny ropy sa menili minimálne, cena Brentu sa pohybuje pod 78,70 USD/barel

dnes 13:01 -

Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni sa ceny ropy vo štvrtok stabilizovali a menili sa iba minimálne. Na jednej strane ich nadol tlačia informácie o raste zásob ropy v USA, čo bol aj dôvod ich stredajšieho (29. 9.) poklesu, na druhej strane ich zasa podporujú pokračujúce obavy, že celkovo slabá ponuka na trhu bude pretrvávať ešte niekoľko mesiacov.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 12.13 h SELČ 78,67 USD (67,50 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o tri centy.

Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 75 USD za barel. Oproti stredajšej uzávierke to znamená rast o 17 centov.

Po tom, ako v utorok vyskočila cena Brentu nad 80 USD/barel, čo predstavovalo trojročné maximum, v nasledujúci obchodný deň klesla do blízkosti 78,60 USD/barel. K poklesu došlo po tom, ako americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 24. septembra takmer o 4,6 milióna barelov. Okrem toho ceny ropy smerom nadol tlačil aj kurz dolára, ktorý zaznamenal takmer ročné maximum.

Na druhej strane, analytici poukazujú na výrazný rast dopytu a v porovnaní k nemu slabú ponuku, pričom tento stav by mal pretrvávať ešte niekoľko mesiacov. Očakáva sa, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, budú pokračovať v dodržiavaní dohody o zvyšovaní produkcie o 400.000 barelov denne každý mesiac až do konca roka. To je však pri terajšom rýchlo rastúcom dopyte podľa analytikov nedostatočné.