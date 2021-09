P. Pellegrini: SPP by mal zachovať ceny plynu na úrovni roku 2021

dnes 11:01 -

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) by mal zachovať ceny plynu na úrovni roku 2021. Dosiahnuť to chce poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini v pozmeňujúcom návrhu k uzneseniu o cenách energií.

Vláda by podľa neho mala uložiť ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS), aby vydal rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPP. Tým by sa spoločnosti uložilo nevyužiť na vykurovacie obdobie maximálne ceny za dodávku plynu pre odberateľov v domácnosti podľa rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví platných na rok 2022. Zároveň by zostali na úrovni roku 2021.

"Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý reguluje ceny energií, vývoj ceny komodity na burze, nedokážu ovplyvniť iné zložky, ktoré tvoria koncovú cenu plynu, ako je cena za distribúciu plynu alebo cena za prepravu plynu. Vyjadrenia MH SR i ostatných zástupcov vlády sú však v tejto oblasti veľmi vágne a vyplýva z nich skôr ponechať výšku ceny na trh, a to i napriek tomu, že iné štáty chápu význam pomoci svojim obyvateľom v období po pandémii," uviedol Pellegrini.

Pokračoval, že vzhľadom na to, že štát je jediným akcionárom SPP, môže rezort hospodárstva predstavenstvu formou rozhodnutia akcionára nariadiť, aby spoločnosť postupovala určitým spôsobom. Tým by nemali byť poškodené záujmy iných akcionárov.

SPP pokrýva dodávkami väčšinu domácností, uplatnenie opatrenia vo vzťahu k cenám plynu by viedlo k plošnému zníženiu zaťaženia obyvateľstva zákazníkov spoločnosti. Pellegrini predpokladá, že ďalší dodávatelia či konkurencia by voči spotrebiteľom postupovali rovnako ako SPP a ceny by zvýšili iba v minimálnej možnej miere, čím by sa rozšírila účinnosť opatrenia aj na obyvateľov, ktorí nie sú zákazníkmi spoločnosti.