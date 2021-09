EY už 30 rokov tvorí na Slovensku udržateľný svet. Nielen ten podnikateľský

dnes 10:01 -

Za tri desiatky rokov sa život okolo nás zásadne zmenil. Pribudli moderné technológie, ktoré nám uľahčujú každodenné činnosti, nájsť informácie o čomkoľvek je otázka niekoľkých sekúnd a viac si ceníme aj prostredie, v ktorom žijeme. Jeho ochrana a udržateľnosť ako zásady podnikania sa stali jedným z cieľov poradenskej spoločnosti EY, ktorá tento rok oslavuje 30. výročie pôsobenia na slovenskom trhu.

Ak sa povie audit a účtovníctvo, každý z nás si predstaví finančného experta, ktorý na svet pozerá cez čísla alebo peniaze. EY však mení svet biznisu a jej zamestnanci i partneri chcú viac, ako len dosiahnuť najlepšie čísla a výsledky. „Veríme, že súčasťou podnikania má byť vybudovať lepšie fungujúci svet. Preto sme sa v posledných rokoch zamerali na udržateľnosť podnikania, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho biznisu,“ hovorí Marián Bíž, vedúci partner EY na Slovensku a líder oddelenia daňového a právneho poradenstva.

Slovenská pobočka EY sa aktívne zapája do aktivít, ktoré prispievajú k zníženiu našej uhlíkovej stopy. Vo firme zaviedli rôzne opatrenia na ochranu životného prostredia, či podporu komunít v Bratislave, Žiline, či v Košiciach, kde má firma svoje tímy profesionálov. Tí sa doteraz zapojili do 39 rôznych projektov, ktoré pomáhajú zabezpečiť udržateľnosť spoločnosti. Vďaka tomu, že zamestnanci EY využívajú na cestu do práce bicykel alebo hromadnú dopravu, na ktorú im EY prispieva, sa znižuje množstvo vyprodukovaného CO2 o takmer 40 ton za rok. Daňový špecialista na ceste ku klientovi alebo pracovný obed na bicykli? Ani to nie je v EY nič výnimočné, pretože firma poskytuje zamestnancom počas dňa tento dopravný prostriedok zadarmo. Efektívnejšie interné pracovné stretnutia a eventy pomohli znížiť počet služobných letov o 70 %, čo znamená ďalší výrazné zníženie CO2 a navyše sa EY podarilo znížiť cestovné náklady o takmer polovicu.

Udržateľnosť nie v EY iba sloganom. Firma podporila výsadbu stromov v Roháčoch a Košiciach. V hlavnom meste zas zamestnanci podporili aktivitu „10 000 stromov“ a aktívne sa zapojili do výsadby novej zelene v Bratislave. V kanceláriách sa už nepoužívajú jednorazové alebo plastové príbory a poháre, čím sa podarilo radikálne znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu. Ten sa podarilo znížiť aj obmedzením používania papierových dokumentov a EY dokáže ušetriť viac ako tri tony papiera ročne. Komunity z rôznych oblastí môžu využívať bezplatné právne a ekonomické poradenstvo. Zamestnanci vo svojich aktivitách nezabúdajú ani na ľudí bez domova, alebo na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Už neoddeliteľnou súčasťou podpory slovenského podnikateľského prostredia je súťaž EY Podnikateľ roka, kde porota vyberá tie najzaujímavejšie príbehy výnimočných ľudí zo sveta biznisu. Cieľom EY je aj cez svoje vlastné aktivity vybudovať udržateľnejšiu spoločnosť a jej tímy ponúkajú klientom množstvo globálnych riešení. Tie umožňujú firmám a podnikateľom uspieť na ich vlastnej ceste udržateľnosti a popritom chrániť a tvoriť hodnoty.

Za 30 rokov prináša EY svojimi aktivitami na Slovensku nielen špičkové právne, daňové či ekonomické poradenstvo, ale zásadne mení podnikateľské prostredie. „Uvedomujeme si, že len udržateľnými aktivitami, ktoré sú prospešné pre celú spoločnosť, môžeme dosiahnuť viac. A že to nie sú len slová, sa môže každý z nás presvedčiť už 30. septembra v okolí obchodného centra Eurovea, kde okoloidúcim darujeme rastlinku na presadenie. Ak sa totiž o ňu dobre postaráme, takýmto malým krokom prispejeme k zlepšeniu prostredia. A aj my v EY si vyberáme udržateľnosť,“ hovorí Marián Bíž