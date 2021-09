Flash analýza: Výrobné ceny kvôli materiálovej kríze naďalej prudko rastú

Zdroj: 365bank

Foto: getty images

dnes 18:42 -

Surovinová kríza sa prejavuje nedostatkom čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Predpokladáme, že chýbajúce čipy budú trápiť automobilky ešte celý tento rok a zrejme aj začiatkom budúceho roka. Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastov a plastového granulátu, ktorý sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek, elektrotechnického priemyslu či stavebníctva. Trh hlási aj problémy s nedostatkom ocele, hliníka, plechov, kovov, dreva, skla a aj stavebných materiálov. A najnovšie sa pridáva napríklad aj nedostatok papiera, čo tlačí horr aj ceny papierových výrobkov.



Zvyšovanie cien výrobných vstupov a stavebných materiálov signalizujú aj dáta Štatistického úradu SR. Podľa indexu cien vo výrobnej sfére (PPI inflácia) sa ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh v auguste medziročne zvýšili až o 7 % (v júli rástli o 5,5 %). Ešte začiatkom roka pritom platilo, že priemyselné ceny medziročne klesali, ale od apríla už postupne rastú. A ich rast sa z mesiaca na mesiac zrýchľuje. Aj medzimesačne, teda v porovnaní s júlom, sa v auguste priemyselné ceny zvýšili, a to o 1,2 %.



V rámci priemyselnej výroby výrazným medziročným tempom rastú hlavne ceny ropných produktov (cca o 55 %), kovov a kovových výrobkov (o takmer 23 %), chemických výrobkov (o 20 %) a drevených a papierových výrobkov (taktiež o 20 %). Ide teda presne o tie produkty, ktorých výroba je poznačená nedostatkom surovín na globálnom trhu. Výrazne drahšie ako vlani sú aj stabené materiály, a to až o 16 %. To spôsobuje, že aj opravy a rekonštrukcie bytov nás vychádzajú o dosť drahšie. A samozrejme sa takto zvyšujú aj náklady na výstavbu novostavieb, čo spôsobuje zdražovanie nehnuteľností.

Rastúce priemyselné ceny tlačia nahor aj spotrebiteľskú infláciu

Rastúce ceny priemyselných výrobcov tlačia nahor aj konečné ceny pre sporebiteľov, čo spôsobuje aj citeľné zvyšovanie spotrebiteľskej inflácie. Augustová inflácia dosiahla medziročný rast o 3,8 %, čo je najvyššia úroveň od februára 2020, teda ešte z obdobia pred pandémiou.

Akú infláciu ďalej očakávame?

Očakávame, že rast cien priemyselných výrobcov bude výrazný aj v nasledujúcich mesiacoch, pod čo sa bude podpisovať hlavne surovinová kríza. Zvyšovať sa bude aj spotrebiteľská inflácia. Za celý tento rok očakávame, že jej priemerná úrpveň bude 2,6 %, prípadne aj mierne vyššia. Smerom nahor ju budú tlačiť hlavne rastúce ceny surovín a materiálov, ale aj ropy, energií a agrokomodít.

Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank