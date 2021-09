Pomalé obnovovanie produkcie ropy v USA podporilo ceny komodity

včera 21:01 -

Ceny ropy pokračovali v pondelok v raste, pričom smerujú k najvyššej uzávierke za šesť týždňov. Trhy tak reagovali na pokračujúce problémy v obnovovaní ťažby v USA po hurikáne Ida, k čomu sa pridali obavy z tropickej búrky Nicholas, ktorá smeruje k Texasu. Ten patrí medzi kľúčové štáty v oblasti produkcie ropy.

Komplikácie s obnovovaním produkcie v Spojených štátoch tak prekonali aj menej priaznivé správy Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Tá zhoršila odhad globálneho dopytu po rope v poslednom kvartáli tohto roka, pričom ako dôvod uviedla rast počtu infikovaných novým koronavírusom, najmä jeho variantom delta.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 20.22 h SELČ 73,45 USD (62,35 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 53 centov.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 70,42 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 70 centov. V obidvoch prípadoch tak ceny smerujú k najvyššej uzávierke za zhruba šesť týždňov. V prípade ceny Brent by to bola najvyššia cena na záver obchodovania od začiatku augusta a v prípade WTI od konca júla.