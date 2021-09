Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 36. týždni 2021:Bratislava 6. septembra - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) reformu 3. penzijného piliera. Zámerom je rozšírenie možnosti sporenia v 3. pilieri, čo by prinieslo výhody pre ľudí i zamestnávateľov. Zaviesť by sa mohol napríklad osobný dôchodkový produkt, po novom by do 3. piliera okrem zamestnávateľa a zamestnanca prispieval aj štát. Legislatívou chce ministerstvo aj rozšíriť zoznam subjektov, ktoré by takýto produkt mohli poskytovať.Bratislava 8. septembra – Vláda schválila jednorazový zvýšený prídavok na dieťa vo výške 100 eur. Rodičia tak dostanú za september, teda v októbrovom výplatnom termíne o 74,5 eura viac než zvyčajne. Zvýšený prídavok dostanú rodičia všetkých detí do 18 rokov s výnimkou tých v hmotnej núdzi, ktorí už skôr dostali zvýšený prídavok na kompenzáciu komplikácií spojených s pandémiou nového koronavírusu vo výške 333 eur na dieťa.Bratislava 8. septembra – Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ktorá mala vybudovať nový jadrový zdroj pri Jaslovských Bohuniciach, plánuje výstavbu a prevádzkovanie obnoviteľných zdrojov energie a výrobu vodíka. Firma tak reaguje na stav, keď je projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v súčasnosti pozastavený. Vyplýva to z návrhu na rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti JESS z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Bratislava 9. septembra - Ministerstvo financií (MF) SR s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR podpísali spoločné memorandum, v ktorom sa dohodli, že vyvinú maximálne úsilie na zefektívnenie železničnej dopravy. Ide tak o naplnenie vzájomnej dohody o dofinancovaní Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).Bratislava 9. septembra – Generálnym riaditeľom agentúry Slovakia Travel bude Václav Mika, ktorý bol touto funkciou poverený aj doposiaľ. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré oznámil vo štvrtok minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Agentúra Slovakia Travel, ktorej cieľom je podpora cestovného ruchu, vznikla 1. apríla. Medzi jej úlohy patrí komunikácia, marketing, ale aj konkrétna podpora dôležitých projektov doma a v zahraničí.Bratislava 10. septembra - Priemyselná produkcia v júli tohto roka medziročne stúpla takmer o osem percent, rast podporila už druhý mesiac po sebe hlavne výroba kovov. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Bratislava 10. septembra - Stavebná produkcia Slovenska bola v júli tohto roka medziročne nižšia o 3,9 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Zaostávala aj za úrovňou spred pandémie nového koronavírusu (júl 2019), a to o takmer 17 %.Brusel 10. septembra - Európska komisia (EK) v piatok schválila slovenskú schému štátnej pomoci určenej na podporu cestovných kancelárií v súvislosti s vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Komisia oznámila, že schválila slovenskú schému štátnej pomoci v hodnote 65 miliónov eur. Schéma vo forme dotovaných pôžičiek bola schválená podľa dočasného právneho rámca štátnej pomoci, ktorý eurokomisia prijala vlani na jar.