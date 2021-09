Základy finančného domu sú postavené na tvorbe rezerv či ochrane majetku

dnes 9:01 -

Finančným víťazstvom je nájsť rovnováhu medzi aktuálnymi prioritami, ale aj zabezpečením sa do budúcnosti. Podľa odborníčky na osobné financie Partners Group SR Andrey Kasanickej Strakovej sú zdravé základy finančného domu postavené na tvorbe rezerv, ochrane príjmu a ochrane majetku. Nadstavbou je následne zabezpečenie bývania, zabezpečenie detí a zabezpečenie dôchodku.

Podľa nej platí, že zdravé financie človek dosiahne, ak sa čo najviac priblíži k ideálnym finančným mieram 10 : 20 : 30 : 40. "No i tie si treba prispôsobiť a nastaviť podľa aktuálnych životných priorít a životných etáp. Tie sa vekom prirodzene menia a v rôznych fázach života tak treba podporiť iné priority," uviedla Kasanická Straková.

Mladšia generácia vo veku 18 - 34 rokov by sa podľa nej mala zbaviť nevýnosného majetku a zbytočných pasív. "Začnite si tvoriť rezervu, a to až do dostatočnej výšky, pokojne niekoľko rokov – potom zdroje presmerujte na pravidelné investovanie. Poistite si svoj príjem, a ak ho už máte, poistite si aj majetok. Následne počas života prispôsobujte krytie príjmu zodpovedajúcej situácii a samotnej výške príjmu," poradila Kasanická Straková. Podľa jej slov by mladí ľudia mali začať investovať na dôchodok a riešiť vlastné bývanie. Čím bližšie sa táto generácia bude blížiť k 40. roku života, tým aktívnejšie by mali uvažovať o rozložení majetku aktív a pasív.

Stredná generácia vo veku 35 - 54 rokov by sa mala podľa Kasanickej Strakovej sústrediť na zvyšovanie svojich investícií a riešiť témy, ako je finančná pomoc a zabezpečenie pre deti. "Ak sme doposiaľ všetko urobili správne, môžeme začať využívať tzv. dobré dlhy a finančné páky na budovanie majetku, napríklad investíciu do nehnuteľnosti na prenájom," konštatovala.

Generácia vo veku 55 rokov a viac by v tejto etape mala mať v popredí správu majetku a hľadanie investičných príležitostí. "Dôležité je položiť si otázku, ako bude majetok generovať pasívne príjmy a ako si z neho zabezpečíme dôchodok, resp. rentu," dodala Kasanická Straková.