Taliansky rozpočtový deficit by mal tento rok klesnúť pod 10 % HDP

dnes 16:31 -

Talianske ministerstvo financií očakáva, že tohtoročný rozpočtový schodok klesne pod 10 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s informáciami. To je podstatne lepšia prognóza, než odhad z apríla, keď ministerstvo počítalo s rozpočtovým schodkom na úrovni 11,8 % HDP.

V aprílovej prognóze vývoja ekonomiky talianske ministerstvo financií predpokladalo, že po rekordnom poklese v minulom roku vzrastie ekonomika tento rok o 4,5 %. V minulom roku dosiahol pokles hrubého domáceho produktu 8,9 %. Najnovšie ekonomické údaje však boli lepšie, než sa čakalo a ako v nedeľu (5. 9.) povedal taliansky minister hospodárstva Daniele Franco, ekonomika by mohla tento rok vzrásť aj o viac než 5,8 %. To by znamenalo pozitívny vplyv na vývoj verejných financií.

Hospodársky rast blízko 6-percentnej úrovne by mal prostredníctvom zvýšenia príjmov z daní zlepšiť rozpočtový schodok takmer o jeden percentuálny bod, uviedol zdroj pre Reuters. Navyše, ako dodal, rýchlejšie zotavovanie ekonomiky nie je jediným faktorom, ktorý pomáha znižovať rozpočtový deficit.

Ukázalo sa, že vládne stimuly na podporu ekonomiky schválené v tomto roku neboli také nákladné, ako sa pôvodne očakávalo. Domácnosti a firmy totiž nečerpali stimuly v predpokladanej miere, dodal zdroj.

Ak by sa rozpočtový schodok vyvíjal tak, ako sa najnovšie očakáva, teda v tomto roku by dosiahol menej než 10 % HDP, znamenalo by to aj nižší verejný dlh, než s akým počíta ostatná prognóza z apríla. Tá stanovila tohtoročný dlh Talianska na úrovni 159,8 % HDP.

Zdroj však upozornil, že niektoré vládnuce strany by mohli začať tlačiť na premiéra Maria Draghiho, aby vláda priaznivejšie údaje využila na poskytnutie ďalších ekonomických stimulov do konca tohto roka. To by vládu donútilo stanoviť nový cieľ rozpočtového schodku na úrovni nad 10 % HDP.

V minulom roku vykázala krajina rozpočtový deficit na úrovni 9,5 % HDP. To bol najvyšší rozpočtový schodok od začiatku 90. rokov minulého storočia. Ministerstvo financií zverejní nové prognózy rastu ekonomiky a fiškálne ciele do 27. septembra.