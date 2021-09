Predávate auto? Poradíme vám, čo zvyšuje a čo znižuje jeho cenu

Zdroj: AAA Auto

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

dnes 16:06 -

Vlastné auto je pre množstvo ľudí jednou z najhodnotnejších vecí, ktoré vôbec majú. Automobil sa však rovnako ako každý iný spotrebný tovar časom opotrebuje. Jeho hodnota klesá nielen so zvyšujúcim sa vekom, ale závisí aj od toho, ako s ním jeho majiteľ zaobchádza. Správna starostlivosť a údržba auta výrazne ovplyvňuje jeho hodnotu. Dvojnásobne to platí pri jazdených vozidlách, pričom dôkladná starostlivosť sa v tomto prípade naozaj oplatí. Pri dodržiavaní osvedčených postupov a zvolení správnej starostlivosti možno vysokú hodnotu „jazdenky“ udržať aj o niekoľko rokov dlhšie. Ak sa ľudia rozhodnú svoje auto predať v zanedbanom stave, môžu sa pripraviť až o tisíce eur.



Technický stav a praktické alebo úžitkové vlastnosti auta nie sú tým jediným, čo záujemca sleduje. Dôležitým faktorom, ktorý býva pri predaji vozidla rozhodujúci, je tiež vzhľad, história vozidla, ale aj aktuálna situácia na trhu s autami. Množstvo Slovákov sa obracia pri predaji svojho vozidla na autobazáre, čo je spravidla bezpečnejší spôsob, ako predaj auta neznámym ľuďom na ulici.



„Ocenenie vozidla je úplne transparentný, ale pomerne zložitý proces, pri ktorom musí výkupca zohľadniť obrovské množstvo parametrov, vrátane jeho aktuálneho technického stavu, teda nielen počet najazdených kilometrov, zovňajšok, výbavu či vek auta. Taktiež sú tam právne otázky, či nie je kradnuté alebo v exekúcii a podobne. Pri výkupe kontrolujeme 107 technických parametrov a odmietame až 65 – 70 % ponúkaných vozidiel,“ hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO



Každé jedno auto na trhu sa pri cenotvorbe posudzuje individuálne. „Samotnú cenu auta ovplyvňujú tiež ceny a počet podobných áut na trhu, poruchovosť, likvidita či záujem zákazníkov o daný model. Výkup áut má pevne stanovené pravidlá,“ dopĺňa Karolína Topolová.



Čo pri predaji zvyšuje cenu vozidla?

Aktuálne žiadaná motorizácia

Nízky stav najazdených kilometrov

Nadštandardná výbava: (LED/xenónové svetlomety, kožené sedačky, hliníkové kolesá, automatická klimatizácia)

Automatická prevodovka

História (súkromný majiteľ, nefajčiar, kúpené na Slovensku, prvý majiteľ, pravidelný servis, nehavarované)

Platná záruka od výrobcu

Pekný a zachovalý interiér

Metalický lak

Náhradná sada pneumatík



Čo cenu auta znižuje?



Vyšší vek vozidla

Vysoký stav najazdených km

Slabšia výbava

Absencia klimatizácie

História (firemný majiteľ, vozidlo bolo používané ako taxík, v autoškole, absencia servisnej knižky)

Poškodený alebo veľmi opotrebovaný interiér

Neatraktívna farba

Každé poškodenie karosérie

Každá mechanická porucha

„Zdokumentovaná servisná história je najvýznamnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje trhovú hodnotu auta. Je potrebné pravidelne viesť servisnú knižku, uchovávať faktúry zo servisu za opravy a výmeny dielcov. Keď vozidlo utrpí na parkovisku škrabanec na blatníku, ktorý je nutné prelakovať, je potrebné všetko zdokumentovať a pri predaji auta byť schopný doložiť, že vozidlo nebolo havarované, ale len prelakované pre kozmetickú chybu,“ dopĺňa prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO, Petr Vaněček.



Rady, ktoré môžu pomôcť zachovať hodnotu auta

Pravidelné umývanie karosérie je najlepší spôsob, ako zachovať povrchovú úpravu vozidla a zabrániť vzniku korózie. Práve vonkajšie kozmetické chyby na exteriéri a v interiéri automobilu majú zásadný vplyv na jeho predajnú cenu.







Auto má svoje slabé miesta. Príkladom je tzv. brzdný prach, ktorý pri brzdení dopadá na disky kolies, tie znečisťuje a má na ne nepriaznivý vplyv. Horúce častice sú nebezpečné najmä pri hliníkových kolesách. Vytvorí na nich žltohnedý spálený povlak, ktorý je dôsledkom dlhodobého zanedbávania diskov. „Ďalším problémom je umývanie znečisteného motora, ktoré by majiteľ auta mal prenechať odborníkom. Vzhľadom na množstvo elektronických systémov pod kapotou sa neodporúča neodborná manipulácia a použitie vysokotlakových prístrojov,“ radí Petr Vaněček.



Škvrny v interiéri patria do kategórie absolútneho základu starostlivosti o vozidlo. Zanedbávanie čistoty, ale aj funkčnosti interiéru môže spôsobiť zníženú funkčnosť systémov, samozrejme aj nepekný vzhľad. Špeciálnu starostlivosť vyžadujú kožené sedačky. Aspoň raz ročne by sa mali hĺbkovo vyčistiť a netreba zabudnúť ani na pravidelnú impregnáciu kože.



Dôležitou kapitolou je aj čistenie klimatizácie. Pravidelnou údržbou predĺžite jej životnosť, ale predovšetkým chránite svoje zdravie. Vo výparníku klimatizácie sa totiž vďaka kondenzovanej vode môže nachádzať veľké množstvo škodlivých mikroorganizmov.



Zápach v interiéri, či už je spôsobený čímkoľvek, predstavuje obdobné znehodnotenie. Obyčajné vyvetranie vozidla či použitie sprejov alebo aromatických doplnkov a autokozmetiky tento problém rieši len krátkodobo. Potrebné je dôkladné vyčistenie a vytepovanie, ktoré je vhodné nechať radšej na odborníkov.