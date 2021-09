Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa spomalil

dnes 11:31 -

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala v auguste spomalenie rastu. Tempo rastu však bolo stále dostatočne vysoké napriek obavám zo šíriaceho sa delta variantu nového koronavírusu a problémom s dodávkami materiálov. Najnovšie údaje zároveň naznačujú, že ekonomika eurozóny by sa mohla dostať na predpandemickú úroveň do konca roka.

Konečný kompozitný index nákupných manažérov spoločnosti IHS Markit pre eurozónu, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v auguste 59 bodov oproti júlovej hodnote 60,2 bodu. Aj keď v porovnaní s júlom index klesol, stále to znamená rast súkromného sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, augustová hodnota indexu poukazuje na dostatočne výrazný rast v sektore vzhľadom na to, že júlová hodnota predstavovala 15-ročné maximum.

"Je to ďalší solídny výsledok pre európsky priemysel," povedal ekonóm z IHS Markit Joe Hayes. Ako dodal, v 3. kvartáli sa dá očakávať ďalší výrazný medzikvartálny rast hrubého domáceho produktu (HDP) a ekonomika sa by podľa IHS Markit mala vrátiť na predpandemickú úroveň do konca roka, prípadne aj skôr.