Gazprom potvrdil, že ešte tento rok chce dodávať plyn cez Nord Stream 2

Ruský koncern Gazprom potvrdil plány, že už v najbližších mesiacoch, tesne po dokončení plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd), sa začne cez neho pumpovať plyn do Európy.

"Ešte v tomto roku, ešte v tejto vykurovacej sezóne, môžeme dodať prvý plyn na európsky trh cez Nord Stream 2," uviedol šéf Gazpromu Alexej Miller pre agentúru Interfax. Dodal, že na ruskej strane sa už urobili všetky prípravy. Poukázal na produkčné kapacity na polostrove Jamal a prepravu plynu k ruskému mestu Vyborg, kde sa začína plynovod smerujúci do Nemecka. "Našou najdôležitejšou úlohou je postarať sa o to, aby naši zákazníci nepocítili zimu," uviedol Miller.

Neudal však termín, keď by sa dokončený plynovod mohol dostať do prevádzky. Gazprom podľa predchádzajúcich vyjadrení plánuje do konca tohto roka dodať cez Nord Stream 2 do Európy 5,6 miliardy kubických metrov plynu.