Taliban by mal mať aspoň obmedzený prístup k rezervám centrálnej banky

dnes 17:46 -

Predstaviteľ afganskej centrálnej banky žiada ministerstvo financií USA a Medzinárodný menový fond (MMF), aby umožnili aspoň limitovaný prístup vláde Talibanu k finančným rezervám Afganistanu. Inak hrozí krajine ekonomická katastrofa. Informovala o tom agentúra Reuters.

Taliban síce prevzal moc nad krajinou v rekordnom čase, zdá sa však, že militanti sa tak rýchlo nedostanú k aktívam afganskej centrálnej banky Da Afganistan Bank (DAB) v hodnote zhruba 10 miliárd USD (8,46 miliardy eur). Drvivá väčšina aktív je totiž mimo krajiny.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena informovala, že žiadne z aktív afganskej centrálnej banky, ktoré sú uložené v USA, pre Taliban neuvoľní. Podobne aj MMF oznámil, že Afganistan nebude mať prístup k zdrojom fondu.

Profesor ekonómie na Montgomery College v Marylande Shah Mehrabi, ktorý je od roku 2002 členom menovej rady Da Afganistan Bank, však pre Reuters uviedol, že ak rezervy banky zostanú zmrazené, Afganistan "sa nevyhne hospodárskej a humanitárnej kríze". Ako dodal, tento týždeň sa plánuje stretnúť s členmi amerického Kongresu a dúfa, že čoskoro bude rokovať aj s predstaviteľmi ministerstva financií.

"Ak chce medzinárodné spoločenstvo zabrániť ekonomickému kolapsu, jedným z riešení je umožniť Afganistanu obmedzený a monitorovaný prístup k jeho rezervám," povedal Mehrabi. Ináč hrozí obyvateľom Afganistanu ešte väčší prepad do chudoby. Ako dodal, ak aktíva zostanú zmrazené, inflácia pôjde prudko nahor, obyvatelia Afganistanu nebudú schopní zabezpečiť základné životné potreby a centrálna banka príde o kľúčové nástroje na riadenie menovej politiky.

Podľa Mehrabiho by mali USA umožniť novej vláde v Kábule prístup k určitému objemu financií každý mesiac. Na začiatok by to mohlo byť v rozmedzí od 100 do 125 miliónov USD, pričom uvoľňovanie peňazí by monitoroval nezávislý audítor.

"Bidenova administratíva by mala vo veci financií vyjednávať s Talibanom rovnako, ako vyjednávala vo veci evakuácie," povedal Mehrabi. Taliban totiž bude podľa neho schopný prežiť aj bez týchto rezerv, a to vďaka clám, zvýšenej produkcii ópia alebo predajom americkej vojenskej techniky. Bežní obyvatelia však budú trpieť a budú úplne závislí od humanitárnej pomoci.

Adžmal Achmady, ktorý stál na čele DAB do obsadenia Kábulu Talibanom, uviedol, že zhruba 7 miliárd USD z celkových aktív afganskej centrálnej banky sa vo forme hotovosti, zlata, dlhopisov a iných investícií nachádza v americkej centrálnej banke Fed. Väčšina zo zvyšných aktív za zhruba 3 miliardy USD sa nachádza na účtoch ďalších inštitúcií a v Banke pre medzinárodné zúčtovanie. Pre Taliban je tak z celkového objemu aktív centrálnej banky dostupných iba približne 0,2 %, dodal Achmady.