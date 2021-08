Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 34. týždni 2021: Wiesbaden 24. augusta - Nemecká ekonomika vzrástla v 2. kvartáli viac, ako naznačil pôvodný rýchly odhad. Oznámil to v utorok spolkový štatistický úrad Destatis. Podľa spresnených výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka za tri mesiace do konca júna po úprave o sezónne vplyvy zvýšil medzikvartálne o 1,6 %, po poklese o 2 % v prvých troch mesiacoch roka, keď boli zavedené prísne protipandemické obmedzenia.Brusel 24. augusta - Odvetvie cestovného ruchu v Európskej únii v roku 2020 bolo výrazne poznačené vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Počet lôžkonocí v turistických ubytovacích zariadeniach naprieč EÚ klesol o 52 % v porovnaní so situáciou z roku 2019. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.Düsseldorf 25. augusta - Nemecký súd v stredu rozhodol o tom, že aj na plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2) sa vzťahujú pravidlá Európskej únie (EÚ), podľa ktorých nesmú byť majitelia plynovodov zároveň dodávateľmi plynu prúdiacim cez ne. EÚ sa týmto spôsobom snaží zabezpečiť férovú konkurenciu.Brusel 26. augusta - Európska komisia (EK) vo štvrtok uviedla, že Nemecko dostalo svoju prvú tranžu vo výške 2,25 miliardy eur v rámci svojho národného plánu obnovy a odolnosti. Predbežné financovanie v uvedenej sume zodpovedá 9 % celkových finančných prostriedkov. Nemecko je v poradí už deviatou členskou krajinou, ktorá dostala predbežné financovanie. Doteraz boli príjemcami prvej tranže Belgicko, Francúzsko, Grécko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko.Washington 26. augusta - Ekonomika Spojených štátov v 2. kvartáli expandovala o niečo rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) sa už dostal nad svoje maximum spred pandémie. Počas troch mesiacov od apríla do júna medziročne stúpol o 6,6 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu a revidovalo svoj prvý odhad, ktorý počítal s nárastom o 6,5 %.