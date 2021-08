Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 34. týždni 2021:Bratislava 23. augusta - Minimálna mzda v roku 2022 bude na úrovni 646 eur mesačne. Medziročne sa tak zvýši o 23 eur. Sociálni partneri sa na jej výške nedohodli ani v pondelok na rokovaní tripartity. Dodrží sa tak automat vyplývajúci zo zákona, ktorý určuje minimálnu mzdu ako 57 % priemernej mzdy spred dvoch rokov.Bratislava 24. augusta - V júni navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku takmer 288.000 osôb, strávili v nich 807.000 nocí. Boli to dva a pol násobné hodnoty predošlého mesiaca a o polovicu vyššie hodnoty ako pred rokom, ale minuloročný jún a aj tohtoročný máj boli ovplyvnené rekordnými prepadmi pod vplyvom opatrení prijatých v jednotlivých vlnách pandémie ochorenia COVID-19. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Bratislava 25. augusta – Slovensko zabezpečí zriadenie sídla pre Európsky orgán práce (ELA) v hlavnom meste. Vyplýva to zo zmluvy medzi hostiteľskou krajinou a agentúrou, ktorej znenie v stredu odobrila vláda. Pred ratifikáciou ju však musia ešte odsúhlasiť poslanci parlamentu.Bratislava 25. augusta – Vláda na svojom stredajšom rokovaní odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Mariána Valentoviča. Na stoličke riaditeľa ho 1. septembra nahradí Karol Zimmer.Višňové 26. augusta – Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa je presvedčený, že úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové odovzdajú verejnosti do užívania na konci roku 2023. Povedal to vo štvrtok počas mimoriadneho kontrolného dňa výstavby úseku.Bratislava 27. augusta – Cena elektrickej energie pre domácnosti by mohla od januára budúceho roka vzrásť o 1,5 eurocenta za kilowatthodinu, čo je po prepočte na spotrebu domácností zvýšenie o niekoľko desiatok eur za rok. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že ide o jeho osobný odhad a konečné slovo bude mať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ceny silovej elektriny na svetových trhoch sa v poslednom období zdvojnásobili.Bratislava 27. augusta – Deficit verejných financií by mal na konci tohto roka dosiahnuť výšku 6,911 miliardy eur, čo je 7,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z augustového rozpočtového semaforu kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Oproti júlovej prognóze RRZ zvýšila odhad deficitu o 90 miliónov eur alebo o 0,1 % HDP. Odhad je priaznivejší ako aktuálny predpoklad Ministerstva financií (MF) SR. To v stredu (25. 8.) predložilo na rokovanie vlády odhad, ktorý hovorí o zápornom salde verejných financií vo výške 8,5 miliardy eur alebo 8,8 % HDP.