Koniec Uberu

Uber nikdy nebude ziskový. Nikdy. Lákal vodičov a pasažierov do automobilov tým, že dotoval jazdy miliardami a miliardami dolárov od saudskoarabskej kráľovskej rodiny, pričom udržiaval neustále sa meniace dohady o tom, ako to všetko jedného dňa na seba zarobí. Je to rovnako absurdné, ako že autonómne vozidlá jedného zlikvidujú všetky náklady na pracovnú silu. Uber nepotreboval autonómne vozidlá, potrebovalo nás, aby sme si mysleli, že bude mať autonómne autá. Saudskí majitelia tejto spoločnosti tak mohli získať investičný kapitál od nasledujúcich „investorov“ až po IPO, vyplatiť si peniaze a odkráčať a pritom si nevinne pískať. Je to oslnivá operácia, do ktorej prúdia nové peniaze a ktorá presviedča ľudí, že to má budúcnosť. Ale ako roky plynuli, príbehy, ktoré nám spoločnosť Uber rozprávala o svojej ceste k ziskovosti, sa stávali čoraz viac fantazijnými.



Napríklad úvaha o tom, ako sa Uber môže stať plnohodnotnou náhradou za verejnú dopravu. Súkromné autá nemôžu nahradiť autobusy, električky, metro. Uber zvýšil zápchy na cestách. A nielen to, premenil mestá na nepriateľskejšie voči bicyklom tým, že zmenil cyklistické pruhy na miesta, kde môže operovať Uber. Zastavovať, nastupovať, žiaden strach, aj cyklisti si môžu jednoducho vziať Uber!



Keď Uberu došli rozprávky o jeho blížiacich sa kvantových skokoch v rozšírenej inteligencii a jeho čarodejníckej schopnosti vzdorovať zákonom geometrie pri obmedzovaní dopravy zvýšením počtu automobilov na cestách, vytvoril podnik na doručovanie potravín. Ktorý prišiel o miliardy. Ten nielenže ukradol peniaze dôveryhodným investorom, ale obetoval aj robotníkov, jazdcov, mestá a reštaurácie. Koniec koncov, ak by nikto nejazdil ani nejedol za pomoci Uberu, investori by sa mohli nad jeho blížiacou sa finančnou záhubou zamyslieť.



Takže do niekoľkých dní od IPO Uber zvýšil ceny pre pasažierov a znížil mzdy pre vodičov. Je pravda, že Uber mal aj svoje výhody, napríklad prinášal dopravu aj do komunít s nedostatočnými službami, ale pretože Uber bol vždy odsúdený na zánik, bola to dočasná fatamorgána. Inými slovami, Uber nebol pridanou hodnotou v podobe zdravej služby, udržateľnej a odolnej mestskej dopravy, šlo len o pozlátko rozptýlenia. Len skomplikoval veci, ktoré dovtedy fungovali, napríklad vyhradené pruhy pre autobusy.

Medzitým Uber dobehol aj reštaurácie, pričom pomocou SEO navádzal ľudí na to, aby si mysleli, že si objednávajú priamo v reštauráciách, a tým nesúhlasili s výberom reštaurácií so svojou donáškovou službou. Subvencoval jedlá tak, aby boli ceny pod úrovňou. Následne, potom, čo odklonil zákazníkov od reštaurácií, prinútil ich zaplatiť „marketingové poplatky“ za to, že sa ich presmerovali do služieb spojených s Uberom. Tisíce lokálnych reštaurácií neprežijú pandémiu práve kvôli tomuto parazitickému správaniu sa.







A netreba zabúdať ani na to, ako pomohol získať 200 miliónov dolárov na schválenie kalifornského návrhu 22, ktorý formalizuje nesprávne zaradenie pracovníkov, čo umožňuje zamestnávateľom prepustiť pracovníkov a opätovne ich zaradiť ako „nezávislých dodávateľov“ a vziať im odmeny, výhody a práva.



Na pochopenie Uberu stačí sledovať jedinú osobu. Hubert Horan, senior analytik v oblasti dopravy, ktorý od roku 2016 rozoberá verejné nároky, finančné výkazy a regulačné boje spoločnosti Uber. Nehovorí len o logických a logistických problémoch s „obchodným“ modelom spoločnosti Uber, ale spoľahlivo sa vyrovná aj s analýzou účtovných závierok spoločnosti Uber, ktoré sú najinovatívnejšou vecou v spoločnosti.



Uber prichádza o veľa peňazí. Veľa peňazí. Miliardy. Tvrdí však, že zarába. Ako sa to robí? Klamaním. Uber sa vyhýba nudným starým všeobecne uznávaným účtovným zásadám (GAAP) a vymýšľa fantastické nové formy matematiky, v ktorých je strata peňazí skutočne niečo dobré. Každý štvrťrok vydáva nové klamstvá usporiadané ako výkaz ziskov a strát a Horan každý štvrťrok ukazuje, že firma prichádza o peniaze. Minulé leto strata dosiahla 6,8 miliardy dolárov a Horan predpovedá, že spoločnosť bude v roku 2021 zrušená.







Je polovica roku 2021. Uber sa rozpadá. Musel skončiť v Číne, Rusku, Indii a juhovýchodnej Ázii a svoje miestne divízie zmeniť na miestne startupy, ktoré strácajú peniaze a ktoré postupujú podľa pravidiel spoločnosti Uber pri vytváraní fraškovitého oceňovania pre svoje odsúdené podniky. To je skvelý nový finančný trik: môžu do svojej súvahy vložiť nadhodnotené ocenenia týchto regionálnych príbuzných Uberu, aby to vyzeralo, že spoločnosť sedí na kope peňazí, ktoré jej umožnia pokračovať v stratách ešte roky.



Uber je však takmer na mizine. Skutočné účtovníctvo za posledný štvrťrok ukázalo stratu 38 centov za každý dolár, ktorý Uber prijal. Majetok vo výške 3,7 miliardy dolárov je v skutočnosti bezcenný papier od zahraničných spoločností, ktoré sa zameriavajú na zdieľanú jazdu.



Hotovostné rezervy Uberu klesli o 4,7 miliardy dolárov v roku 2020 a o 937 miliónov dolárov viac v prvej polovici roku 2021. V banke majú 6,7 miliardy dolárov, čo je pokles oproti 14,6 miliardy dolárov v roku 2019. Pre lepší imidž vynašiel Uber novú oblasť účtovníctva: „Upravená ziskovosť EBITDA“. EBITDA je zisk pred vyplatením úrokov, zdanením, odpismi a amortizáciou, ale „Upravená EBITDA“ sú „bludy“.



Pandémia zničila dopyt po zdieľanej jazde, tiež prinútila mnohých vodičov zvážiť, či im stojí za to riskovať svoje životy. Uber plánuje minúť 250 miliónov dolárov na bonusy, aby nalákal vodičov naspäť, nedokáže ale vysvetliť, prečo by títo vodiči mali zostať, keď sa bonusy zastavia. Dnes už nie sú 30 -minútové čakania ničím výnimočným, navyše cestovné je pomaly porovnateľné s licencovanou taxislužbou, ktorá je stále na telefón, lebo nemá aplikáciu, čo je asi jediný rozdiel od Uberu.







Stalo sa presne to, čo by ktokoľvek s trochou kritického uvažovania predpovedal od úplných počiatkov Uberu, ale spoločnosti sa podarilo vybudovať prekvapivo trvanlivé pole skresľovania reality, ktoré udržiavalo investície. „Napriek ohromujúcim stratám sa propagandistický vlak Uber stále valí vpred,“ píše Horan s tým, akú schopnosť má Uberu pomocou svojich nespočetných škandálov odkloniť záujem od toho podstatného. Napríklad výmena šéfa. Ako je Khosrowshahi lepším šéfom ako zakladajúci generálny riaditeľ Uberu Travis Kalanick, frajer, ktorý vytvoril kultúru nepoctivosti, fyzického a sexuálneho obťažovania a zneužívania a kriminality. A hoci je to pravda, Khosrowshahi však stále predsedá spoločnosti, ktorá nikdy nemôže byť zisková a ktorá ničí mestám, reštauráciám a vodičom život. A existuje len vďaka účtovným podvodom. Khosrowshahi to nenapraví.



Žiarivé profily životného štýlu nie sú jedinou zbraňou v propagandistickom arzenáli spoločnosti Uber. Do jeho rutinnej praxe zapadá aj podpora pochybnej akademickú práce, kam patria aj nezmyselné tvrdenia že Uber pomáha predchádzať šoférovaniu pod vplyvom alkoholu. Smiešnou metodikou si pripisuje zásluhu na 6,1 % znížení počtu úmrtí spojených s požívaním alkoholu.



Spoločnosť nevie zarobiť peniaze ani okrádaním robotníkov a reštaurácií, ani predstieraním, že pridaním ďalších flotíl áut vyrieši zápchy. Uber je hrozba, čím skôr zmizne, tým lepšie.

Autorom je Cory Doctorow autor sci –fi literatúry, aktivista a blogger.