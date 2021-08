Narušenie dodávateľských reťazcov najviac zasiahlo automobilový priemysel

dnes 13:31 -

Narušenie dodávateľských reťazcov počas pandémie ochorenia COVID-19 najviac zasiahlo automobilový priemysel, ukázal prieskum spoločnosti Economist Intelligence Unit.

Prieskum medzi 175 logistickými manažérmi, z ktorých viac než 70 % je z Ázie, sa zrealizoval vo februári a marci tohto roka a pokryl 6 širokých odvetví, okrem automobilového priemyslu ešte obuv a oblečenie, potraviny a nápoje, výrobu, IT, technológie a elektroniku, zdravotnú starostlivosť, farmáciu a biotechnológie.

Asi 51,7 % respondentov z automobilového sektora uviedlo, že narušenia dodávateľských reťazcov sú "mimoriadne závažné". To bolo najväčšie percento takto negatívnych odpovedí v rámci sektorov. Nasledovalo odvetvie obuv a oblečenie (43,3 %). Naopak, v odvetví IT, technológie a elektronika to bolo len 6,7 %.

Pohyb tovarov sa počas uplynulého roka narušil, keďže globálna pandémia ochorenia COVID-19 prinútila mnoho krajín, aby zatvorili hranice a prijali ďalšie protiepidemické reštrikcie. Šírenie nákazlivejšieho delta variantu nového koronavírusu znovu zvýšilo obavy, keďže veľké ázijské výrobné centrá, ako Čína a Vietnam, opäť uzavreli niektoré regióny, aby zastavili nárast prípadov ochorenia COVID-19.

Automobilový priemysel zasiahol predovšetkým nedostatok polovodičov, ktorý spôsobil, že viacero automobiliek bolo nútených obmedziť produkciu v niektorých svojich závodoch. Dôvodom nedostatku čipov bol prudký nárast dopytu po osobných počítačoch a spotrebnej elektronike počas lockdownov.

Pandémia donútila niektoré firmy, aby prehodnotili svoje dodávateľské reťazce v dlhodobom horizonte, pričom približne tretina respondentov uvažuje o ich kompletnej reštrukturalizácii, ukázal prieskum.