Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 33. týždni 2021:Bratislava 17. augusta - Ekonomika Slovenska v 2. kvartáli tohto roka prudko zrýchlila, medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách dosiahol 9,6 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý zverejnil v utorok. Slovenská ekonomika tak rástla najvýraznejšie od posledného štvrťroku 2007. Vysoký rast možno pripísať najmä nízkej porovnávacej základni, pretože v 2. štvrťroku 2020 nastalo výrazné ekonomické spomalenie spôsobené radikálnymi opatreniami počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Medziročný hospodársky prepad vtedy dosiahol 10,9 %.Bratislava 17. augusta - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spustilo od utorka tretiu etapu pomoci cestovnému ruchu v rámci schémy de minimis. Keďže prevádzky boli zatvorené aj počas mája a apríla tohto roka, o pomoc bude možné žiadať aj spätne za tieto mesiace.Bratislava 18. augusta - V júli tohto roka sa medziročná inflácia, porovnávajúca cenovú úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v júli 2021 oproti júlu 2020, zvýšila na hodnotu 2,9 %. Zrýchlila tak z júnovej úrovne 2,5 %. Informoval o tom v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Bratislava 18. augusta - Pre pretrvávajúci nedostatok polovodičov v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu bude v bratislavskom závode automobilky Volkswagen od pondelka 23. do piatka 27. augusta prerušená výroba SUV vozidiel vo všetkých troch zmenách. Výroba v segmente malých mestských vozidiel bude prebiehať podľa aktuálne platného výrobného plánu. Informovala o tom hovorkyňa Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.Bratislava 19. augusta - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR k 30. júlu tohto roka vyplatilo pandémiou zasiahnutým zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) finančnú pomoc presahujúcu dve miliardy eur. Vyplýva to z najnovšej aktualizácie komentára Inštitútu sociálnej politiky (ISP) o ekonomickej a sociálnej pomoci v čase pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.Prievidza 20. augusta - Nezamestnanosť na Slovensku v porovnaní s minulým mesiacom poklesla. Aktuálna evidovaná miera nezamestnanosti za júl tohto roka je na úrovni 7,66 %. Rastie i počet dostupných pracovných miest, v súčasnosti je ich 73.575. Oznámil to v piatok na svojom pracovnom výjazde v okrese Prievidza minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).Bratislava 20. augusta – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo počas júla na príletoch a odletoch spolu 95.997 cestujúcich. To predstavuje viac ako päťnásobok oproti minulému roku, keď bolo v júli vybavených iba 16.604 cestujúcich. Tieto počty však stále nedosahujú prevádzkové výkony z obdobia pred pandémiou. V júli 2019 služby letiska využilo takmer 331.000 cestujúcich. Informoval o tom hovorca bratislavského letiska Matúš Hrabovský.Bratislava 20. augusta - Ministerstvo financií (MF) zverejnilo doplnený štatút súťaže Byť zdravý je výhra. Heslo, ktoré musí súťažiaci v nedeľnej očkovacej lotérii povedať, keď mu moderátori zavolajú po vyžrebovaní jeho kódu, bude komunikované s dostatočným predstihom ešte pred volaním. Heslo má tiež kvôli nevidiacim zaznieť aj z úst moderátorov.