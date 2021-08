Veštec z Omahy prekonal magickú hranicu. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Spätné odkupy akcií pokračujú

Investičná spoločnosť Berkshire Hathaway bola pôvodne textilnou firmou. Medzi rokmi 1962 až 1965 do nej Warren Buffett priebežne investoval, až získal majoritný podiel a prebudoval ju na investičnú spoločnosť. Dnes už 90-ročný „Veštec z Omahy“, ako Buffetta prezývajú, disponuje majetkom 103,7 mld. USD. Portfólio spoločnosti Berkshire Hathaway má hodnotu 330 mld. USD a je zložené z ďalších spoločností, v ktorých má vlastnícky podiel. Medzi najväčšie patrí Apple (132 mld. USD), Bank of America (42 mld. USD), American Express Company (25 mld. USD), Coca-Cola (23 mld. USD) a Craft Heinz (12 mld. USD). Týchto 5 firiem tvorí viac ako 66 % portfólia. Berkshire Hathaway vykázala v druhom štvrťroku 2021 prevádzkový zisk 6,69 mld. USD, čo je nárast o 21 % z 5,51 mld. USD v rovnakom období pred rokom. Predseda a generálny riaditeľ Warren Buffett namiesto agresívnych akvizícií skupoval akcie vlastnej spoločnosti. Na spätných odkupoch v druhom kvartáli vykúpil akcie za 6 mld. USD. Len za prvý polrok to predstavuje 12,6 mld. USD. Pre porovnanie, vlani realizovala spoločnosť spätné odkupy za 24,7 mld. USD. Buffett teda pokračuje v nastolenom trende. Spoločnosť disponuje obrovským balíkom hotovosti na úrovni 144 mld. USD. Pripravený je na akvizičné príležitosti, ktoré tím okolo Buffeta buď nateraz nevidí, alebo ich považuje za drahé.





Z lupiča etický hacker

Tento týždeň obletela svet správa o najväčšej kryptomenovej lúpeži v histórii. Zo siete Poly Network boli ukradnuté kryptomeny za 600 mil. USD. Najnovšie správy z twitterového účtu Poly Network však hovoria o nečakanom zvrate. Počas včerajšieho dňa začal „lupič“ posielať kryptomeny späť a reagoval na viaceré výzvy. Naspäť sa už vrátilo 342 mil. USD, čo je viac ako polovica. Údajný hacker si pridával k transakciám aj poznámky. V jednom prípade povedal: „Hackujem pre dobro, projekt som zachránil.“ V ďalšej správe zahrnul adresu svojej peňaženky s kryptomenami a požiadal o dary od tých, ktorí podporovali jeho rozhodnutie vrátiť ukradnuté aktíva. Je ale vysoko pravdepodobné, že v tom nebola len nezištnosť.







Krátko po utorkovom útoku vyzvala Poly Network ťažiarov a burzy kryptomien, aby dali na čiernu listinu adresy hackerov a mnohí tento apel vypočuli. Lupič mal tak problém s „legalizáciou“ ukradnutých prostriedkov. Napriek tejto skutočnosti sa kryptomenám darí a v poslednom mesiaci si pripísali zhodnotenie približne 50 %. Investori môžu na ich raste participovať cez ETF fondy, ktoré investujú priamo do vybranej kryptomeny. Riešením je aj investícia do ETF fondu 21 Shares Bitwise Select 10, ktorý nakupuje 10 najväčších virtuálnych mien podľa trhovej kapitalizácie. Ak v budúcnosti nejaká kryptomena zanikne či vznikne, fond to zachytí. Výhodou je aj oslobodenie od daní po roku držby. Výhody pasívneho investovania tak môžu investori využívať nielen pri akciách, ale aj pri kryptomenách.



Inflácia, inflácia, inflácia...

Nový týždeň prinesie výsledky maloobchodných tržieb zo Spojených štátov. V stredu uvidíme dáta európskej inflácie, ktorá sa očakáva na 2,2 %. Pre ECB je to kľúčový ukazovateľ. Dlhotrvajúca inflácia nad úrovňou 2 % bude viesť k zníženiu stimulov a zatvoreniu „kohútikov“ lacných peňazí. Je to znak, že ekonomika sa zotavila a už nepotrebuje pomoc zo strany ECB v takom rozsahu, ako po prepuknutí pandémie. Záver týždňa uzavrie zasadnutie čínskej centrálnej banky.