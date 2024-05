Veľké upratovanie po vlne ľavicového populizmu: Čistky nového prezidenta začínajú Argentíne prinášať ovocie!

Zobraziť galériu (6) Nový argentínsky prezident Javier Milei v kampani sľuboval radikálny rez motorovou pílou. Svoj sľub zatiaľ drží. Foto: SITA/AP

Argentínu väčšina ľudí v posledných dekádach vnímala ako problémovú krajinu, ktorá sa potácala od krízy ku kríze. Veľký podiel na tom mali roky populistických ľavicových vlád, ktoré na udržanie moci neváhali ekonomickú krízu v krajine ešte prehlbovať. Nový libertariánsky prezident Javier Milei sľuboval, že v krajine urobí poriadky. A začína sa mu dariť!

Bude Argentína vzorom, ako sa vymaniť z dlhových pascí spôsobených kolobehom populistických rozhodnutí? Od tohto tvrdenia je zatiaľ rozhodne ďaleko. Ukazuje sa však, že radikálne kroky nového argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho skutočne začínajú platiť aj na tak zdevastovanú ekonomiku, akou je tá argentínska.

Ako pripomína web telegraph.co.uk, prvé výsledky radikálnych škrtov vo výdavkoch verejnej správy sa začínajú prejavovať aj v konkrétnych číslach. Medzimesačná inflácia napríklad v marci spomalila na 11 percent. Je to stále astronomické číslo, ale hovoríme o Argentíne, kde medziročné rasty cien v stovkách percent patrili uplynulé roky k štandardu.

Prebytok už po pár mesiacoch

Navyše, Milei pred pár dňami oznámil, že Argentína zaznamenala prvý štvrťročný rozpočtový prebytok od roku 2008, hoci skromných 0,2 percenta hrubého domáceho produktu. Faktom však je, že sa mu podarilo dostať rozpočet do plusu len za pár mesiacov vo vedení krajiny. Do funkcie prezidenta totiž nastúpil len v decembri minulého roka.

V neposlednom rade začala argentínska centrálna banka radikálne znižovať základné úrokové sadzby. Za tri týždne ich skresala hneď trikrát, hoci stále zostávajú na pre nás astronomických 50 percentách. Investori si však tento posun v argentínskej ekonomike začali všímať. Prejavuje sa to na rastúcom záujme o argentínsku menu a oživuje sa aj trh s dlhopismi.

A vyhliadky nemusia byť úplne nepríjemné ani pre argentínsku ekonomiku ako takú. Ak by sa totiž naplnili Mileiho zámery a otvorili by sa obrovské argentínske zásoby bridlicového plynu a ropy, hospodárstvo ťažko skúšanej krajiny by mohlo začať opäť rásť.

Ukáže cestu voči populizmu?

Milei má tak podľa telegraph.co.uk jedinečnú príležitosť ukázať, že ortodoxné ekonomické plány, šíriace sa v Európe ale aj Spojených štátoch, založené na silnej podpore štátu a bezhlavého zadlžovania sa na investovanie do ekonomík, nie sú tou najsprávnejšou cestou.

V skutočnosti ale Mileiho ekonomická „krutovláda“ tiež ukazuje, aká je cena za roky populizmu a bezhlavého míňania peňazí vládami po celom svete. Stačí sa totiž pozrieť, čo nový argentínsky prezident urobil, aby vyššie spomínané náznaky obratu dosiahol. V prvom rade nemilosrdne zo dňa na deň zrušil polovicu ministerstiev a nedávno ohlásil plány na prepustenie ďalších 70-tisíc štátnych zamestnancov. Tieto aj ďalšie rozhodnutia pritom pochopiteľne spustili vlnu protestov.

Zobraziť galériu (6) Radikálne opatrenia nového argentínskeho prezidenta rozpútali vlnu protestov. Foto: SITA/AP

Hneď po svojom nástupe masívne devalvoval argentínske peso, následne zrušil reguláciu nájomného, cenové regulácie a štátne dotácie. Obmedzil tiež práva zamestnancov, skrátil materskú dovolenku a firmám dovolil prepustiť pracovníkov, ktorí vstúpili do štrajku. Zrušil tiež napríklad dotácie na pohonné hmoty, aj za cenu zvyšovania inflácie.

Motorová píla v praxi

Bezpochyby ide o pre množstvo ľudí až kruté opatrenia. Milei sa ich ale nikdy ani pod tlakom nevzdal. Možno si spomínate na úryvky z jeho prezidentskej kampane, keď po mítingoch behal s motorovou pílou a sľuboval radikálny rez. A to teraz aj robí. Hoci podľa webu telegraph.co.uk nikdy nepopieral, že tieto opatrenia budú bolestivé, trpezlivo a vytrvalo vysvetľoval, prečo sú reformy dôležité a ako z dlhodobého hľadiska prinesú väčšiu prosperitu pre všetkých.

Ako pritom pripomína telegraph.co.uk, to, čo sa deje v Argentíne, môže byť tiež výstrahou pre mnohé ekonomiky rozvinutého sveta, ktoré postupne skĺzavajú do stagnácie argentínskeho štýlu. „Vlády sú závislé na dotáciách a cenových kontrolách a snažia sa prekonať každú výzvu vyššími výdavkami. Deficity môžu neúprosne narastať bez zmysluplného plánu, ako ich niekedy opäť znížiť. Skorumpovaný, kamarátsky kapitalizmus môže prekvitať a zabíjať konkurenciu,“ píše telegraph.co.uk.