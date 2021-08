Riešenie situácie v stavebníctve sa nemusí týkať len zmien v obstarávaní

dnes 9:01 -

Riešenie problémov stavebníkov pre nadmerné zdražovanie materiálov sa nemusí týkať len zmien v zákone o verejnom obstarávaní. Upozornil na to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR Miroslav Hlivák. Takéto riešenie navrhol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina), pričom avizoval, že by bolo dobré usmernením ÚVO zadefinovať "vis mayor", teda vyššiu moc, čo by predišlo takýmto problémom.

Hlivák tvrdí, že situáciu so zdražovaním niektorých komodít, ktoré bráni dokončeniu mnohých diel či pokračovaniu zákaziek, z vlastného podnetu ÚVO preveruje už niekoľko týždňov. "Štát by sa na avizované zmeny v stavebníctve mal pozrieť s rozvahou, sedliackym rozumom a mal by v prvom rade vychádzať zo skutočných dát," vyzdvihol Hlivák s tým, že už v júni sa ÚVO obrátil na Európsku komisiu aj na Štatistický úrad SR, od ktorého už majú aj prvé dáta.

"Nemôžem si odpustiť poznámku, že vo verejnom priestore mi akosi stále chýba jasná argumentácia k tejto téme, dnes nevieme presne vymenovať, ktoré rastúce náklady sa nedali predvídať a, naopak, ktoré sa dali poistiť nástrojmi, ktoré sú už v súčasnom zákone," zdôraznil Hlivák.

Úrad vníma aj výzvy na rýchlu zmenu zákona o verejnom obstarávaní, od ktorej mnohí očakávajú vyriešenie problémov súvisiacich s nárastom cien v stavebníctve. "Ku každej zmene legislatívy treba pristupovať opatrne a v prvom rade treba mať zanalyzované dáta a treba poznať následky zmien," upozornil Hlivák s tým, že je to potrebné pre to, aby sa v krajine nenarobilo viac škôd než osohu. Navyše, zmena zákona o verejnom obstarávaní je limitovaná európskou legislatívou.

"Môžem však potvrdiť, že spolu s mojimi kolegami som pripravený na rokovania s vládou o tejto téme. V každej téme, ktorá má dosah na našu spoločnosť a je v kompetencii ÚVO, je úrad otvorený rokovaniam, pričom dávame na stôl riešenia," dodal Hlivák.

Myslí si však, že riešenie situácie sa nemusí týkať len zmien v zákone o verejnom obstarávaní a táto otázka jednoducho patrí do odbornej debaty. "Úrad sa na ňu pripravuje, bude počúvať ďalšie orgány verejnej moci, ktoré majú kompetenciu konať, budeme argumentovať a hľadať riešenia pre ochranu verejného záujmu," uzavrel Hlivák.

Stavební podnikatelia sa už dlhodobo sťažujú na enormný nárast cien niektorých stavebných materiálov, ktorý badať od začiatku oživenia ekonomík. Upozorňujú, že nevedia garantovať zmluvné ceny a pri verejných zákazkách to znamená ešte väčší problém. Aj minister Doležal potvrdil, že v niektorých prípadoch hrozí, že stavebníci odstúpia od stavby. Problémom je to, že pri verejných zákazkách sa nedá zmeniť jednotková cena. Má to podľa neho aj časovú rovinu, ak sa totiž nedodrží termín dokončenia pri zákazkách financovaných z eurofondov, hrozia korekcie od Európskej únie. Doležal avizoval, že problém chce riešiť s ÚVO a tento týždeň má dohodnuté oficiálne stretnutie aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).