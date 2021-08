Až 35 miliónov obyvateľov EÚ nemá na dovolenkový pobyt mimo domova

dnes 9:46 -

Väčšina rodín s nízkymi príjmami v Európskej únii (EÚ) si nemôže dovoliť odísť na týždennú letnú dovolenku mimo svojho domova. Ukázala to tento týždeň štúdia Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC), ktorá sa opiera o údaje z Eurostatu, európskeho štatistického úradu.

Organizácia, ktorá zastupuje 45 miliónov členov v 38 európskych štátoch, uviedla, že približne 35 miliónov občanov EÚ nemá dostatok peňazí na týždenný dovolenkový pobyt.

"Dovolenka by nemala byť luxusom len pre niektorých. Zatiaľ čo mnohí zamestnanci trávia voľno s rodinou a priateľmi, milióny ďalších ľudí o to prichádzajú pre nízke mzdy," uviedla zástupkyňa generálneho tajomníka konfederácie Esther Lynchová. Nárast nerovností v otázke dovoleniek tak podľa nej ukazuje, že "plody" hospodárskeho rastu v Európe v uplynulom desaťročí neboli spravodlivo rozdelené.

Podľa štúdie 28 % približne zo 450 miliónov obyvateľov bloku nemá dostatok prostriedkov na to, aby si mohli zaplatiť týždenný pobyt. A v prípade ľudí, ktorých príjem sa pohybuje na "hranici rizika chudoby" alebo pod ňou, je tento podiel až 59,5 %. Patria tam nielen milióny ľudí s nízkymi platmi, ale aj dôchodcovia a nezamestnaní. Eurostat stanovil hranicu rizika chudoby na úrovni 60 % národného mediánu príjmu.

Najhoršia situácia v prípade ľudí ohrozených chudobou je v Grécku, kde si dovolenku nemôže dovoliť 88,9 % z nich, nasledujú Rumunsko (86,8 %), Chorvátsko (84,7 %), Cyprus (79,2 %) a Slovensko (76,1 %).

Podľa výpočtov si týždennú dovolenku mimo domova nemôže dovoliť 7 miliónov Talianov, 4,7 milióna Španielov, 4,3 milióna Nemcov a 3,6 milióna Francúzov.

Pokiaľ ide o zamestnancov, až 22 miliónov pracovníkov v európskom bloku má mzdy nižšie ako medián, ukázali údaje z EÚ, pričom v 16 štátoch bloku sa táto nerovnosť v uplynulej dekáde ešte prehĺbila.

Konfederácia spolupracuje s európskymi zákonodarcami na zahrnutí akého si "prahu slušnosti" do práva EÚ, ktorý by zabezpečil, že minimálne mzdy v bloku budú dostatočné na to, aby sa z nich dalo vyžiť. O legislatíve bude Európsky parlament rokovať po skončení sa obdobia európskych letných prázdnin.

"Je potrebné posilniť smernicu EÚ o adekvátnych minimálnych mzdách, aby sa zaistilo, že mzdy nikdy nebudú také nízke, aby zamestnanci žili v chudobe. A aby sa kolektívne vyjednávanie stalo bežnou súčasťou zamestnania s cieľom zabezpečiť skutočne spravodlivé mzdy pre všetkých," uviedla Lynchová.

Navrhovaná smernica EÚ predpokladá záväzné pravidlá pre 21 z 27 členských štátov EÚ, ktoré majú zákonnom stanovenú minimálnu mzdu.

Nestanovuje však štandardnú minimálnu úroveň v celom bloku ani nevyžaduje, aby šesť krajín bez zákonnej minimálnej mzdy - Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Taliansko a Švédsko - ju prijalo.