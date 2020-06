Zdá sa, že je tu ďalší prepad amerických akcií

Zdroj: MW;ČTK;CNBC;The Economist

dnes 14:17

Tri hlavné referenčné indexy utrpeli najväčšie týždenné straty od 20. marca. Stalo sa tak pred týždňom kvôli nepriaznivému ekonomickému výhľadu Federálneho rezervného systému a nárastu prípadov ochorenia na koronavírus. Obavy z druhej vlny vzrástli cez víkend a americké akciové futures naznačili, ako burzy začnú s obchodovaním v pondelok.

Index S&P 500 by mohol klesnúť na 2 800 bodov a Nasdaq COMP na 8 500, ešte predtým, ako dôjde k obnoveniu býčieho trendu, napísali analytici Morgan Stanley s tým, že korekcia z minulého týždňa je oneskorená a „zdravá“.







„Udržujeme si pozitívny pohľad na americké akciové trhy, pretože sa nachádzajú na začiatku nového hospodárskeho cyklu a býčieho trhu. Korekcia minulý týždeň bola oneskorená a pravdepodobne príde ďalší pokles o 5 až 7 %,“ uviedli stratégovia investičnej banky. Tím vedený akciovým stratégom Michaelom Wilsonom uviedol, že považujú túto recesiu za „najstrmšiu, ale tiež jednu z najkratších v histórii“ a stratégovia súhlasia s tým, že dôjde k oživeniu v tvare písmena V. „Oživenie na trhoch v tvare písmena V naznačuje oživenie hospodárstva a výnosov v tvare V. Takmer v mnohých ohľadoch tiež sleduje takmer identický model z roku 2009,“ uviedli.

Vysoko kvalitným a rastovým akciám sa bude dariť keď sa ekonomika obnoví, budú sa snažiť držať krok s cyklickejšími trhmi vrátane automobilového a predmetov dlhodobej spotreby.

Obavy z druhej vlny šírenia nákazy súvisia so správami o raste počtu nakazených v niektorých amerických štátoch, ktoré razantne rušili svoje obmedzujúce opatrenia. Obavy sa teraz týkajú predovšetkým Alabamy, Kalifornia, Floridy a Severnej Karolíny. Guvernér štátu New York cez víkend uviedol, že úrady registrujú cca 25 000 nahlásených prípadov porušovania pravidiel pri reštarte tamojšej ekonomiky v tamojších podnikoch. Guvernér hrozí odobratím licencií na predaj alkoholu v niektorých baroch a reštauráciách.

Minister financií Steven Mnuchin minulý týždeň uviedol, že už nebude možné opätovne zatvoriť ekonomiku ako nástroj boja proti nákaze. Skúsenosti s prvou vlnou totiž ukázali, že táto možnosť nie je udržateľným riešením vzniknutej krízy.

Výnosy amerických vládnych dlhopisov klesajú, rastú ich ceny, rastie o ne záujem. Výnos kľúčových desaťročných dlhopisov sa nadránom európskeho času znížil o 32 bodov na 0,6609 %, výnos tridsaťročných sa znížil o cca 50 bodov na 1,3987 %.







„Som presvedčený, že ak bude prípadov nákazy pribúdať, účastníci trhu celkom iste prehodnotia ceny aj výhľad," povedal podľa agentúry Reuters analytik akciového trhu Stephane Ekol z londýnskej spoločnosti TFS Derivatives. „Trhy už započítali zotavenie, ktoré je podľa môjho názoru príliš optimistické. Skôr skôr ako neskôr by ich tak mohla dostihnúť realita," dodal.

O možnej priepasti medzi akciami a ekonomikou hovoril na CNBC v piatok Mohamed El-Erian, hlavný poradca Allianz. „Čokoľvek sa deje vo financiách, musí byť nakoniec spečatené reálnou ekonomikou," uviedol El-Erian s tým, že ohľadne "koronaekonomiky" stále panuje veľká neistota. Kľúčom ku všetkému je rast, pretože keď nebude dosiahnutý udržateľný rast, bude problém s dlhmi a aj v ďalších oblastiach. A do fázy udržateľného rastu „sme sa ešte nedostali".







Paneurópsky index STOXX 600 krátko po začatí odpisoval zhruba 2,5 percenta, neskôr ale stratu zmiernil pod dvojpercentnú hranicu a pred 11:00 sredoeurópskeho letného času sa nachádzal blízko 350 bodov. Londýnsky index FTSE 100 v rovnakom čase strácal 1,5 percenta na 6014 bodov a tiež už zmazal časť hlbších strát z úvodu obchodovania. Až päťpercentnú stratu mali akcie ropnej spoločnosti BP. Parížska burza podľa indexu CAC 40 odpisovala 1,3 percenta na 4777 bodov, zatiaľ čo burza vo Frankfurte nad Mohanom potom vykazovala pokles v rovnakom rozsahu a jej hlavný index DAX bol v blízkosti 11.805 bodov.



The Economist naopak súčasnú situáciu na akciovom trhu za výraz iracionality nepovažuje. Tvrdí, že investori rozum nestratili a ekonomické údaje poskytujú určitý základ na optimizmus. Na to, aby sa rally otočila, stačí len pár zlých správ týkajúcich sa napríklad možného stiahnutia stimulácie alebo zlého vývoja pandémie. „Zdá sa, že recesia, ktorá v USA začala v marci, už dosiahla dno. A pozitívne správy sa neobjavujú len v Spojených štátoch. Čínsky export tovaru sa v máji nachádzal iba 3,3 % pod úrovňou dosiahnutou v rovnakom období minulého roka, aj keď analytici očakávali dvojnásobný pokles. Trhu práce sa dar nad očakávanie dobre v Kanade a Južnej Kórei, v Európe sú prieskumy podnikateľského sentimentu stále veľmi nízko, ale predsa len aj tu nastalo po apríli zlepšenie," píše The Economist, ktorý za riziko považuje aj naďalej samotný vírus. Tvrdí, že mu stále nerozumieme a hoci svetová ekonomika začala ožívať, nemožno vylúčiť opätovný obrat k útlmu.



Podľa známeho ekonóma a špecialistu na monetárnu politiku Fedu Tima Duya Spojené štáty nemajú ani „dosť spoločenskej zodpovednosti na to, aby sa nosili rúška alebo aby sa ľudia vyhýbali veľkým akciám". Nemajú ani dostatočné kapacity v systéme zdravotnej starostlivosti, aby „adekvátne obmedzili šírenie vírusu". Epidémia teda podľa ekonóma len tak nepoľaví a podľa toho bude vyzerať aj ekonomické oživenie. „Prepad trhu nesie len jednu dobrú správu a tou je rastúca pravdepodobnosť ďalšieho fiškálneho balíčka. Kongres tak bude pomáhať bežným ľuďom, Fed bude pomáhať Wall Streetu a celá ekonomika sa pohne dopredu. Prerušovane a pod trendom, ale bude to pohyb dopredu," píše ekonóm.