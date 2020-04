Ver čomu chceš: Prečo ani tentoraz nie sme všetci na jednej lodi

Zdroj: Alt-Market.com

Predstava, že „to zvládneme spoločne“, sa zdá byť založená na predpoklade, že kríza sa bude rozširovať rýchlo, a ak sa budeme držať pevne, obete budú minimálne a všetko sa vráti do pôvodných koľají. Skutočne to je tak jednoduché? Koronavírus nás nerobí rovnými, ako sa nás o tom snaží presvedčiť napríklad Madonna vo vani.

Pandémia spolu s hospodárskym kolapsom rozdeľuje ľudí do jasne definovateľných kategórií a mnohé z týchto skupín sú v priamom konflikte medzi sebou. Tieto katégoria vychádzajú z vlastného presvedčenia a následných krokov ich zástupcov. Takto ich popísal Brandon Smith na Alt-Market.com, webe proti globalizácii.

Pripravení

Sú to ľudia, ktorí vedeli o tejto udalosti v predstihu a strávili mnoho mesiacov, ak nie rokov, vytváraním zásob a školením sa, ako prežiť. Pripravení majú väčší prehľad o realite situácie ako väčšina ľudí. Keby sme mali uplatňovať vývojové štandardy, potom by pripravení stáli na vrchole potravinového reťazca. Na druhej strane je aj veľa nevýhod, ak ste členom skupiny pripravených. Budete viac nenávidení pre svoje prediktívne schopnosti, ako obdivovaní. Preto táto skupina musí držať spolu, organizovať sa a chrániť sa navzájom. Raz totiž môže nadísť deň, keď sa z nej stane nepriateľ spoločnosti.





Nepripravení

Nepripravení nie sú si všetci podobní. Existujú ľudia, ktorí sú arogantní a ignorujú všetky dôkazy o kolapse, ktoré im boli predložené v predstihu, a teraz za to budú trpieť. Sú to ľudia, ktorí by sa dali označiť za kobylky, ako v bájke o kobylke a mravcoch. Tancovali a zabávali sa celé leto, vysmievali sa všetkým varovaniam o blížiacej sa zime. Sú to ľudia, ktorí sa budú chovať rozhorčene a rozčarovane, keď budú zbavení pohodlia, a budú žiadať, aby ich mravce zachránili (čo sa nestane).







Potom sú tu ľudia, ktorí sa situáciou len nezaoberali a väčšinou ich nemožno viniť z nedostatočnej prípravy. Z určitých dôvodov sa jednoducho nedostali k dostupným informáciám. Žijú slušne, sú pracovití, napriek tomu v blízkej budúcnosti budú musieť čeliť tvrdým rozhodnutiam. Niektorí sa budú snažiť pripraviť na situáciu čo najlepšie, kým bude kríza len v počiatočných fázach. Iní sa pripoja ku kobylkám zo strachu a budú požadovať drakonickú vládnu reakciu.

Nezávislí

Táto skupina sa bude snažiť vyriešiť problémy spojené s krízou vlastnou vynaliezavosťou. Nebude požadovať pomoc od vlády, ani požadovať, aby iní ľudia s nimi „zdieľali“ svoje zdroje. V prípade potreby požiadajú o pomoc, ale pokúsia sa urobiť maximum, aby dokázali vydržať krízu bez toho, aby sa snažili prinútiť ostatných, aby im uľahčili prácu. Nezávislí poznajú rozdiel medzi kolektivizmom a dobrovoľnou organizáciou. Prvá stratégia si vyžaduje moc a strach, druhá nie. Kolektivisti sa budú snažiť zasahovať alebo dokonca ničiť nezávislých, pretože ak sa im podarí dobrovoľne sa organizovať a prosperovať vďaka inováciám na voľnom trhu, preukáže sa, že kolektivistická ideológia je zbytočná a zastaraná. Kolektivisti radšej „vyhrávajú“, ako by si mali osvojiť správne zmýšľanie.





Kolektivisti

Budú tlieskať obrovskému rozšíreniu vládnej moci a kontroly, pretože v ich kultovom náboženstve je vláda bohom. Pre nich nie je pandémia kliatbou, ale požehnaním, pretože im dáva dôvod zúčastňovať sa na veľkom ovládnutí iných ľudí a cítiť silu, ktorú vždy cítiť chceli. Sú to ľudia s narcistickými a sociopatickými vlastnosťami, predstavujú iba 1 až 5 % z celkovej populácie, ale sú draví a idú tvrdo za svojim cieľom ovládať druhých a žiť ako paraziti. Nejde vždy o elity, v skutočnosti väčšina z nich sú bežní ľudia pokiaľ ide o spoločenské postavenie a príjem. V období veľkej krízy majú tieto bytosti tendenciu vystúpiť na povrch a odhaliť sa. Cítia sa obzvlášť silní v prostredí podporujúcom tyraniu. Milujú pocit moci a využijú krízové ​​udalosti ako ospravedlnenie na to, že konali zlo, ako aj vždy chceli, ale za normálnych okolností nemohli. Zdá sa, že títo ľudia nedokážu spolupracovať s ostatnými, ale majú tendenciu zhromažďovať sa v skupinách, pokiaľ z toho plynie zisk. Majú všetky charakterové vlastnosti globálnych elít vrátane úplného nedostatku empatie, záľuby v sebauctievanie a idolizáciu, nulovú vieru v čokoľvek väčšie ako samých seba, náchylnosť k podvodom a násiliu, aby dostali to, čo chcú. Vo svoj prospech využívajú katastrofy.





Globálne elity

Táto malá skupina najviac profituje z pandemickej krízy. Prostredníctvom tejto katastrofy bude môcť absorbovať obrovské množstvo tvrdých aktív „za babku“, zhltne majetok strednej triedy a zmení celú ekonomiku na niečo nepoznané. Elity nechcú váš majetok z chamtivosti, jednoducho nechcú, aby ste ho mali. Nepáči sa im koncepcia súkromného vlastníctva, pretože bez majetku a schopnosti získavať bohatstvo prostredníctvom práce sú masy vždy závislé od vlády, ak chcú prežiť. Okrem toho je konečným cieľom elít bezhotovostná spoločnosť. Systém digitálnej peňaženky by nahradil papierovú menu. Ak raz bude verejnosť uväznená v digitálnom systéme, už nikdy nebude môcť obchodovať bez použitia bánk ako prostredníkov a všetky transakcie sa budú sledovať. Už nikdy nebude nič súkromné ​​a ľudia sa budú musieť zmieriť s vládou a bankami. V takejto ekonomike majú elity záujem, aby bol každý človek sledovaný 24 hodín denne. Pomôžu veľké technologické spoločnosti s aplikáciami, hneď ako bude vláda pripravená dostať túto možnosť do zákona. Globálne elity nezaujíma záchrana životov, ani záchrana ekonomiky. Nezaujíma ich politická príslušnosť. Sú na vlastnej strane a starajú sa iba o moc.



Ovce

Sú to ľudia, ktorí nemajú na to aby boli lídrami. Budú nasledovať toho, o kom si myslia, že má najlepšiu šancu na prežitie, aj keď bude mať tento človek zlé úmysly. Ovce sa jednoducho nestarajú o väčší obraz a vidia iba to, čo je priamo pred nimi. Ich zmýšľanie je odlišné od tých, ktorí hľadajú vodcovstvo u ľudí, ktorí prejavujú integritu, skúsenosti a schopnosti. Ovce nič z toho nezaujíma, chcú sa len cítiť chránené a zabezpečené bez ohľadu na to, či musia obetovať svoje slobody výmenou za tento pocit. Sú hlavným cieľom kolektivistov a globálnych elít. Snažiť sa rozprávať rozumne s ovcami je takmer nemožné. Nebudú počúvať. Pravdepodobne poznáte nejaké ovce zo svojho okolia, ktoré si dokonca aj teraz, uprostred globálneho kolapsu myslia, že táto kríza razom skončí a vláda ich zachráni. Pokúšať sa ich presvedčiť o niečom inom je strata času. Jediné, čo môžete urobiť, je poskytnúť im lepšie riešenie ako kolektivisti a dúfať, že vás budú nasledovať.







Tieto rôzne typy ľudí sú väčšinou vo vzájomnom rozpore. Neexistuje žiadne „my“ a nemôžeme kopať všetci za jeden tím. Temnou mágiou chaosu je, že sa dá použiť na presvedčenie inak mierumilovných ľudí, aby podporili desivú tyraniu v mene „väčšieho dobra“. Že „sme v tom všetci spolu“ je očividná lož, lebo existujú elity, ktoré z tejto udalosti profitujú, zatiaľ čo ostatní musia trpieť a nečudo, že uveria tomu, že celá táto pandémia a ekonomický kolaps slúžia na manévrovanie verejnosti. Aby sme sa v mene kolektívnej bezpečnosti vzdali svojich slobôd. Potom sa začínajú objavovať ľudia, ktorí kričia na cudzincov kráčajúcich po ulici, aby sa „vrátili domov“. Ľudia, ktorí volajú políciu na susedov, lebo sa zhovárali vo väčšej skupinke než je povolené. Ľudia, ktorí označujú pripravených za „zhromažďovačov“ a požadujú, aby sa ich zásoby prerozdelili. Sú to ľudia, ktorí sa našli v autoritárstve.

Dajte na svoje svedomie, načúvajte dôkazom, pravde a rozhodujte sa rozumne. Aby ste nepodľahli hoaxom, konšpiráciám a falošným správam v ťažkých časoch. Aby ste neskončili nechtiac v niektorej zo spomenutých kategórií.