Peniaze plodia peniaze, aj počas pandémie

Zdroj: The Independent;Bloomberg;zerohedge

Foto: SITA/AP

dnes 0:45 -

Len týždeň po tom, čo sa 17 miliónov Američanov zaradilo do tábora nezamestnaných, zaznamenal Jeff Bezos nárast svojho čistého imania na 138,5 miliardy dolárov. Ako napísala agentúra Bloomberg, vďaka akciám Amazonu, ktoré v utorok dosiahli najvyššie hodnoty. K pohybu na burze pomohli masívne fiškálne a peňažné stimuly, ktoré zasiahli akciový trh.

USA hlásia historickú úroveň nezamestnanosti a banky tvrdia, že straty z úverov vyvolané znížením počtu pracovných miest by mohli konkurovať stratám z finančnej krízy v roku 2008. Medzi najslabšie sektory, ktoré znižujú počet zamestnancov, patrí na prvom mieste odvetvie, v ktorom dominuje Amazon. Maloobchod.

Bezos patrí do tej skupiny boháčov, ktorým hrá do karát FED, keď sa snaží zameriavať na svoj jediný mandát a to na zvyšovanie cien akcií pomocou akýchkoľvek potrebných prostriedkov. Výsledkom takýchto krokov je, že kombinované čisté imanie 500 najbohatších ľudí na svete je až o 20 % vyššie ako bolo 23. marca.

Matt Maley, hlavný trhový stratég Miller Tabak & Co, povedal: „Majetková nerovnosť tým, čo sa práve deje, len rastie. Skutočne bohatí ľudia sa nemusia ničoho báť. Áno, sú menej bohatí, ale nemusia si robiť starosti odkiaľ vezmú jedlo na stôl alebo strechu nad hlavu.“

Medzitým korporátni zasvätenci naďalej kupujú svoje vlastné akcie, čo naznačuje, že vedúci pracovníci veria, že to najhoršie by mohlo byť za nami. Napríklad člen predstavenstva spoločnosti Carnival Corp. Randall Weisenburger, minulý týždeň kúpil akcie svojej spoločnosti na otvorenom trhu za 10 miliónov dolárov.

Samozrejme, pár veľkých mien skutočne zaznamenalo veľké straty, napríklad Harold Hamm, označovaný aj ako pionier frakovania, ktorého majetok sa scvrkol o 64 % na 3,7 miliárd dolárov. Alebo šéf Facebooku Mark Zuckerberg, ktorému na jeho majetok siahol koronavírus, presnejšie bezprecedentná volatilita trhu. Mimoriadne bohatí sú totiž často neúmerne ovplyvnení výpredajmi na trhu kvôli portfóliám s väčším zastúpením akcií. Podľa správ Wealth-X a Capgemini stratili miliardári po celom svete 7 % svojho spoločného čistého majetku v roku 2018 v dôsledku nestability trhu.



Ale niektorí bohatí ďalej bohatnú. Bezosovi sa podarilo v roku 2020 k svojmu bohatstvu pridať približne 24 miliárd dolárov. Jeho bývalá manželka, Mackenzie Bezosová, zaznamenala nárast čistého imania o 8,2 miliárd na 45,3 miliardy dolárov. Elon Musk zaznamenal nárast svojho majetku o 10,4 miliárd dolárov a rodina Waltonovcov stojaca za sieťou Wal-Mart zaznamenala nárast spoločného čistého imania na 169 miliárd dolárov. Čisté imanie Erica Yuana zo spoločnosti Zoom sa v roku 2020 zvýšilo o viac ako 4 miliardy dolárov, keďže Američania čoraz viac využívajú videokonferencie na prácu aj na socializáciu, aby splnili pokyny týkajúce sa karantény na spomalenie šírenia koronavírusu. „Nespravodlivosť toho všetkého je, kto z toho bude ťažiť najviac. Peniaze plodia peniaze,“ dospel k záveru Maley.





Jeff Bezos je už zďaleka najbohatším človekom na tejto planéte. Pandémia spôsobila po svete izoláciu a naliehavá požiadavka zostať doma len podporila on-line nakupovanie. Amazon - ako globálny on-line predajca č. 1 – ťaží z toho, že ľudia nakupujú on-line viac ako kedykoľvek predtým. Aby sme poskytli predstavu o rozsahu tohto rastu, Amazon otvára 100 000 nových pracovných miest na plný a čiastočný úväzok po celých Spojených štátoch, k svojim už 798 000 zamestnancom na celom svete, aby udržal krok s dopytom. Amazon tvrdí, že každý pracovník skladu dostane 2 doláre navyše za hodinu (k doterajšej základnej hodinovej sadzbe 15 a viac dolárov).







Amazon tiež oznámil založenie záchranného fondu vo výške 25 miliónov USD pre vodičov dodávok a sezónnych zamestnancov. Predajca ale žiada spotrebiteľov, aby prispeli do tohto fondu, ak si to želajú. „Štruktúra prevádzkovania fondu, ako je tento, ktorú majú stovky spoločností prostredníctvom tej istej tretej strany, vyžaduje, aby bol program otvorený verejným príspevkom, ale tieto príspevky žiadnym spôsobom nevyžadujeme,“ uviedol hovorca Amazonu pre The Independent. Spoločnosť sa spočiatku rozhodla, že počas pandémie bude platiť nemocenskú iba zamestnancom na plný úväzok. Dva týždne práceneschopnosti by získali „všetci zamestnanci Amazonu, ktorým bol diagnostikovaný Covid-19 alebo boli umiestnení do karantény“. Po tlaku zo strany zamestnancov firma rozšírila svoju politiku práceneschopnosti na tých, ktorí pracujú 20 a viac hodín. Ostatní, ktorí nie sú krytí platenou práceneschopnosťou, sa majú obrátiť na záchranný fond Amazon.

V ostatnom čase sa medializovali správy o pracovných podmienkach v spoločnosti počas pandémie. Amazon už vyvodil dôsledky a troch zamestnancov prepustil za porušenie firemnej politiky. „Podporujeme právo každého zamestnanca kritizovať pracovné podmienky jeho zamestnávateľa, ale to neznamená plošnú imunitu proti akejkoľvek vnútornej politike. Ukončili sme pracovný pomer týchto zamestnancov kvôli opakovanému porušovaniu vnútorných politík,“ stálo vo vyhlásení. Alebo možno Amazon práve zistil, že nedostatok viery v najlepšie úmysly Jeffa Bezosa je v prípade tejto trojice znepokojujúci.