Sektor zdravotníctva podľa ANS bojuje s personálnou krízou

Sektor zdravotníctva podľa Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) bojuje s personálnou krízou. Ako ďalej uviedla asociácia vo vyhlásení, je problém zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ako bola zabezpečená napríklad pred desiatimi rokmi. Už prvé vyjadrenia ministra zdravotníctva z konca januára, že sme na boj s koronavírusom pripravení, vzbudili podľa asociácie pochybnosti.

ANS ešte pred takmer dvoma týždňami požiadala rezort zdravotníctva o pomoc pri zabezpečení dodania osobných ochranných pomôcok zo Štátnych hmotných rezerv, aby členovia vedeli, s čím môžu rátať. Z prieskumu vyplynulo, že ich je nedostatok. "Stav pripravenosti a úprimnosť vyhlásení je na úrovni KSČ a Černobyľu," uvádza ANS v stanovisku.

V minulom týždni krízové riadenie v Banskobystrickom kraji zaslalo nemocniciam v regióne záväzné usmernenie, že v nemocniciach, kde nie sú infektológie, je potrebné zriadiť množstvo infektologických lôžok na hospitalizáciu podozrivého pacienta na ochorenie koronavírusom. Dôvodom mal byť podľa ANS nedostatok ochranných pomôcok pre personál v nemocnici v Banskej Bystrici a Lučenci. Po intervenciách a otázkach zo strany ANS sa stav zmenil a usmernenie bolo stiahnuté.

Avšak vyhlásenia, že nech sa súkromné zariadenia starajú o seba a my sa postaráme o štátne, považuje ANS sa neprípustné. "Neexistuje predsa štátny pacient a iný, a ten iný nás nezaujíma. Táto situácia by nemala byť o zriaďovateľovi, ale o verejnom záujme," konštatuje ANS. Štát by sa mal podľa asociácie zaujímať aj o zdravotníkov, ktorí si nemôžu vziať voľno ani napriek obavám. Niektorí členovia asociácie avizujú, že majú zásoby už len na niekoľko týždňov a nové sa im darí zohnať len s veľkými obtiažami.

ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 75 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú zhruba 26 700 zamestnancov.