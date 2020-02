Škandál so špehovaním ho stál miesto: Tidjane Thiam už nie je šéfom Credit Suisse

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:49 -

Predstavenstvo vo svojom vyhlásení v piatok ráno po ohlásení výsledkov švajčiarskeho veriteľa za štvrtý štvrťrok a za celý rok uviedlo, že jednomyseľne prijíma Thiamovu rezignáciu. Predseda Urs Rohner povedal, že Thiam od nástupu do banky v roku 2015 prispel k výsledkom „obrovským pričinením“.

"Pod vedením Tidjanea Credit Suisse prehodnotila našu stratégiu, obnovila náš kapitál, znížila naše náklady, zbavila rizika naše podnikanie, podporovala rozmanitosť a vyvolala mimoriadnu úroveň spolupráce medzi rôznymi divíziami. Je to jeho zásluha, že Credit Suisse stojí na veľmi solídnom základe a úspešne sa vrátil k zisku," vyhlásil Rohner.

Thiam povedal, že je hrdý na to, čo jeho tím dosiahol počas jeho funkčného obdobia, pričom uviedol, že „otočil Credit Suisse“ a že by bol „nadšeným zástancom“ úsilia svojich kolegov.

Akcie Credit Suisse klesli na začiatku piatkového obchodovania o 4,2 %.

Správa o odstúpení je dôsledkom špionážneho škandálu v banke. Bývalý šéf správy majetku Iqbal Khanom, ktorý odišiel do konkurenčnej UBS, bol sledovaný v snahe zistiť, či stiahne so sebou aj svojich bývalých kolegov a klientov. Interné vyšetrovanie právnickej firmy Homburger ale zistilo, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že Thiam mal nejakú vedomosť a sledovaní. „Nevedel som o sledovaní dvoch bývalých kolegov. Nepochybne to narušilo Credit Suisse a spôsobilo problémy. Je mi ľúto, že sa to stalo a nikdy sa to stať nemalo,“ zopakoval Thiam.





Vyšetrovanie priamo vyústilo do prepustenia prevádzkového riaditeľa Pierra-Oliviera Boueeho, pričom tvrdil, že pri riadení špionáže konal sám. To ale nastolilo otázky o tom, prečo sa tieto informácie nedostali k Thiamovi, prečo nevedel o tom, čo robí jeden z vrcholových predstaviteľov.

Škandál tiež vyústil do samovraždy súkromného detektíva, ktorý pracoval ako sprostredkovateľ medzi druhou najväčšou švajčiarskou bankou a súkromnou bezpečnostnou spoločnosťou. Thiam v októbri povedal pre CNBC, že táto udalosť viedla k rezignácii jednotlivcov. Khan podal v septembri sťažnosť na polícii, že je údajne sledovaný spolu s manželkou v Zürichu. V júli opustil Credit Suisse po zhoršení jeho vzťahu s Thiamom.

Credit Suisse sa bude teraz usilovať o to, aby sa škandál dostal do ústrania po vymenovaní Gottsteina, ktorý je v banke 20 rokov a od roku 2015 vedie domáci švajčiarsky trh. Počas svojho pôsobenia zvýšil firme príjem pred zdanením z 1,6 miliardy švajčiarskych frankov na 2,1 miliardy švajčiarskych frankov. Vo vyhlásení Gottstein poďakoval Thiamovi a predstavenstvu za podporu a povedal, že sa teší na to, že bude venovať všetku svoju „energiu tejto cennej banke, jej klientom a akcionárom“.