10 vecí, ktoré môžete očakávať v roku 2020

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

dnes 0:40 -

Americký akciový trh ovládli na dlhší čas býci. Mini medvedí trh, pokles indexu S&P 500 o 20 %, sa skončil na Štedrý deň. Mnohí sa domnievali, že šlo varovanie, že ekonomiku čaká spomaľovanie. Výnosy dlhopisov zostali na nízkej úrovni, vytratili sa náznaky optimizmu. Trhy samozrejme pokračovali v raste, akciám sa darilo a vďaka prudkému poklesu výnosov rástli aj dlhopisy. Dianie na trhu sa nikdy nedá predvídať, ale je obzvlášť ťažké ho predpovedať z krátkodobého hľadiska, pretože emócie investorov môžu víziu úplne zvrátiť.

Nepoznáme spôsob, ako znížiť inherentnú neistotu ohľadom budúcnosti alebo presne vedieť, čo ju vyvoláva. Napriek tomu sa analytici predháňajú v predikciách. Ben Carlson z Ritholtz Wealth Management je si stý, že nasledujúcich 10 vecí nás v tomto roku neminie.

Výsledky z roku 2019 ovplyvnia vývoj na trhu v roku 2020

Predpojatosť v prípade nehody nás dokáže istým spôsobom ovplyvniť. Po poklese na konci roku 2018 sa mnohí investori obávali obdobia slabej výkonnosti na trhu. Ale skutočnosť je taká, že každý, kto mal dlhé pozície na rizikové aktíva, nemá dôvod byť nešťastný. Akcie rovnako ako dlhopisy rástli. Ale aj zlato. Minulý rok bolo dosť ťažké prísť o peniaze, pokiaľ ste nevsadili proti vzostupnému trendu. Tieto zisky však môžu viesť k nadmernej dôvere, pretože máme tendenciu obviňovať ostatných, keď sa situácia zhoršuje, ale chváliť seba samého, ak sa veci vyvíjajú dobre. A máme tendenciu využívať naše najnovšie skúsenosti ako základ pre to, čo sa stane v budúcnosti. Často na našu vlastnú škodu.

Stane sa niečo, čo vôbec nebude dávať zmysel

V roku 2020 určite príde niečo, čo bude v rozpore s očakávaniami. Či už pôjde o geopolitiku, iracionálne pohyby na trhu, firemné zlúčenia, obrovské zisky, obrovské straty alebo akékoľvek šialené správy, udalostí alebo pohyby výkonnosti. Trhy do určitej miery prekvapia. Trik je teda v tom, že nebudete prekvapení, ak vás niečo prekvapí, pretože tieto veci môžu niekedy prísť úplne náhodne.

Pri prepade bude lepšie niečo urobiť, ako neurobiť nič

Robiť niečo, čokoľvek, počas veľkých pohybov na trhu, môže investorom pomôcť cítili sa lepšie, pretože im to dáva ilúziu kontroly. Nech už sú tieto kroky potrebné alebo nie. Chytiť sa záchranného kolesa, ak nastane hektické obdobie, bude investor vnímať ako správny ťah, pretože zmena v portfóliu ponúka uvoľňovací ventil. V týchto časoch je trpezlivosť odmeňovaná viac ako inokedy.

Objavia sa bohatší ako ste vy

Strach a chamtivosť často ovplyvňujú investorov a tí robia nesprávne rozhodnutia. Závisť je ale pravdepodobne tá najničivejšia sila. Keď vidíte svojich rovesníkov, priateľov alebo dokonca úplne cudzích ľudí, ako dokážu zarábať peniaze rýchlejšie, ako vy, môže to vyvolť podivné emócie a reakcie. Niekomu sa podarí vo vhodnom čase uplatniť správne zabezpečenie alebo obchodovať. Keď sa tak stane, vždy budete ľutovať, že ste neurobili to isté.





Výber aktív bude mať pravdepodobne väčší vplyv na výkonnosť ako výber zabezpečenia

Výber konkrétnych titulov je vzrušujúci, ale aj keď vyberiete tie najlepšie akcie v tom najhoršom sektore, krajine, regióne alebo z pohľadu rizikového faktoru, pravdepodobne to nebude stačiť pokiaľ ide o celkovú výkonnosť. Alokácia aktív nie je tak sexy ako výber zabezpečenia, ale takmer vždy bude najdôležitejšou súčasťou pripisovania vašej výkonnosti.

Väčšie úspory budú najlepšou investíciou

Nemáte pod kontrolou návratnosť trhu, daňovú politiku, nastávajúce voľby, ani hospodársky rast. A ani správanie sa ostatných investorov. Máte však kontrolu nad tým, koľko ušetríte, čo je zvyčajne najdôležitejšie investičné rozhodnutie, ktoré môžete urobiť. Je to nudná rada, ale pre tých, ktorí sa obávajú perspektívy nižších výnosov, znamená ušetriť o niečo viac, ten najproaktívnejší krok.

Bude tu celý rad tried akcií, fondov, stratégií alebo aktív, ktoré budú rásť a vy po nich budete túžiť

Každý rok sa nájde niečo, do čoho by investori najradšej vložil všetky svoje peniaze, aby si mohli pripísať obrovské zisky. Je zábavné snívať o akciách podobných výhernému žrebu, ale žiaľ len spätne zistíte, ako malo vyzerať v danom roku dokonalé portfólio alebo investícia.



Nebudete vedieť rozlíšiť šťastie od zručností v investičných výsledkoch kohokoľvek

Ľudia môžu mať pravdu z nesprávnych dôvodov alebo sa mýliť zo správnych dôvodov. V ktoromkoľvek roku môže vynikajúca stratégia priniesť čiastkové výsledky, zatiaľ čo tá hrozná môže priniesť výsledky fenomenálne. Zlé rozhodnutia sú stále odmeňované, ale šťastie na trhoch netrvá večne. Nakoniec, dobrý investičný plán postavený na správnych rozhodnutiach prinesie svoje ovocie, ale v priebehu jedného roka sa môže stať čokoľvek.

Diverzifikácia spôsobí, že sa budete cítiť hlúpo

Akákoľvek dlhodobá investičná stratégia spôsobí, že sa z krátkodobého hľadiska budete cítiť hlúpo. Platí to najmä pre extrémy na trhu, pretože vtedy sa testujú hranice vašej trpezlivosti a disciplíny. Diverzifikácia je pre trpezlivých, čo si vyžaduje ignorovanie tých trhových prostredí, vďaka ktorým sa cítite ako idiot pri zachovaní svojich stávok a riadení rizika

Následne sa bude všetko zdať zrejmé

Skutočnosť, že v roku 2019 akcie na americkom trhu pekne rástli a úrokové sadzby klesli, sa pri spätnom pohľade javí ako celkom zrejmé. Kto to nedokázal vidieť, pri tak masívnom uvoľňovaní menovej politiky centrálnych bánk? Vďaka spätnému pohľadu je minulosť zrozumiteľnejšia ako v skutočnosti bola, zatiaľ čo neistota ohľadom budúcnosti je vždy vysoká. Nikdy to nebolo inak a inak to ani nebude. Nikto nemôže predpovedať budúcnosť, ale my všetci môžeme vytvoriť krásne príbehy o minulosti. Čokoľvek, čo pre nás má rok 2020 pripravené, bude celkom jasné až s výhodou spätného pohľadu.