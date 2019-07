Ekonómovia predpovedajú, že ECB zníži sadzby v septembri

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:21 -

Ekonómovia S&P Global Ratings Marion Amiot a Sylvain Broyer očakávajú, že ECB po septembrovom stretnutí zníži sadzbu vkladov o 10 bázických bodov a potenciálne obnoví kvantitatívne uvoľňovanie vo forme nákupov aktív za 15 mld. eur. „Európske hospodárstvo sa stále vyvíja pri nízkych prevodových stupňoch a dvoch rýchlostiach, pričom na jednej strane je robustný rast služieb, ale na druhej strane nie je zjavné obnovenie výroby,“ povedali Amiot a Broyer.

Nemecká a talianska ekonomika, považované za popredné európske výrobné centrá, sa dostávajú do blízkosti recesie, zostávajú aj naďalej náchylné na niekoľko vonkajších rizík, ako napríklad Brexit, obchodná vojna medzi USA a Čínou, Irán, čínske hospodárske spomalenie a potenciálne clá USA na európske autá. Vo svojej predpovedi ekonómovia S&P tvrdia, že slabá výkonnosť výrobného sektora bude pravdepodobne zaťažovať robustný sektor služieb, čo naznačuje, že v tomto roku by sme mohli vidieť „výraznejšie revízie prognóz rastu a inflácie“.

„Oslabenie by umožnilo ECB znížiť sadzby už v septembri 2019, ak by euro posilnilo v dôsledku uvoľnenejšej politiky amerického Federálneho rezervného systému a trhové inflačné očakávania sa výrazne nezvýšia od svojich súčasných minimálnych hodnôt,“ vysvetľujú v poznámke.

Amiot a Broyer neočakávajú, že centrálna banka bude schopná opäť zvýšiť sadzby až do druhého štvrťroka 2021.





Ekonómovia z UBS tiež hovoria o znížení úrokových sadzieb o 10 bázických bodov 12. septembra a o ďalších 10 bázických bodov 12. decembra, čo by nasledovalo po prudkej zmene vo výhľade amerického obchodu a menovej politiky v dôsledku obchodnej vojny s Čínou. Zdá sa, že americký FED čoraz viac uvažuje o znižovaní úrokových sadzieb, pričom mnohí analytici tvrdia, že k tomu dôjde do konca roka v dvoch škrtoch. UBS zníženie sadzby o 50 bázických bodov čaká už 31. júla. Ak by ECB nenasledovala FED podobnými krokmi, analytici UBS sa domnievajú, že euro by mohlo voči americkému doláru nadmerne zhodnotiť. Dôvodom predpovede dvoch znížení sadzieb o 10 bázických bodov namiesto jedného o 20 bázických bodov, vysvetľuje poznámka, bolo, že ECB získa viac času na doladenie rekalibrácie politiky.



Dodatočné znižovanie sadzieb by ešte viac poškodilo banky a poskytovanie úverov, pričom európsky bankový sektor je už pod tlakom, preto ECB pristúpi podľa UBS k znižovaniu sadzieb s cieľom čo najviac zmierniť škody. Banky trpia ultranízkymi sadzbami, pretože obmedzujú ich schopnosť vytvárať výnosy a generovať zisk. „Nižšie sadzby zo strany ECB budú znamenať, že nadchádzajúci TLTROIII sa stane atraktívnejším,“ píšu analytici.

TLTRO (cielené dlhodobé refinančné operácie) sú úvery určené na to, aby banky eurozóny požičiavali viac reálnej ekonomike. Pri zápornej sadzbe vkladov, takže by veriteľom platili za držanie hotovosti, čo znamená, že je to silný stimul pre banky. TLTROIII má začať v septembri, pričom úroky sa stanovia na 10 bázických bodov.