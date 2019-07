Blíži sa najväčšia zmena v histórii trhu s ropou

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:39 -

Desiatky tisíc lodí pláva po svetových oceánoch a spaľuje každý deň viac ako 3 milióny barelov palív s vysokým obsahom síry. Od budúceho roka však bude musieť lodný priemysel dodržiavať pravidlá, ktoré by mali výrazne znížiť emisie síry. "Je to najväčšia zmena v histórii trhu s ropou," povedal pre CNBC Steve Sawyer, senior analytik spoločnosti Energy Consultant Facts Global Energy. „Bude to mať vplyv na producentov ropy, obchodníkov, majiteľov lodí, rafinérie, investorov do akcií, poisťovne, logistické firmy, banky… Kto ešte zostal? Snažím sa spomenúť si na niekoho, koho by to nemalo ovplyvniť. Bude to obrovský prechod,“ povedal Sawyer.

V rámci širšieho smerovania k čistejším trhom s energiou sa IMO chystá zakázať lodným spoločnostiam používanie paliva s obsahom síry vyšším ako 0,5 %, pre porovnanie, dnes je to 3,5 %. Predpokladá sa, že najčastejšie používané lodné palivo má obsah síry okolo 2,7 %. Nové nariadenia sú výsledkom odporúčania, ktoré vyšlo z podvýboru Organizácie Spojených národov (OSN) pred viac ako desiatimi rokmi a v roku 2016 ho prijala IMO OSN, ktorá stanovuje pravidlá pre bezpečnosť, ochranu a znečisťovanie lodí. Na zmenu paliva sa chystá viac ako 170 krajín. Od roku 2020 hrozí, že lode, ktoré nové pravidlá porušia, budú zabavené a očakáva sa, že prístavy v spolupracujúcich krajinách bude kontrolovať polícia.

Očakáva sa, že nadchádzajúce opatrenia vo veľkej miere vytvoria nadmernú ponuku vykurovacieho oleja s vysokým obsahom síry a zároveň podnietia dopyt po výrobkoch vyhovujúcich požiadavkám IMO - čím sa zvýši tlak na rafinérsky priemysel, aby produkoval podstatne viac. To je obzvlášť dôležité, hovoria energetickí analytici, pretože producenti ropy na Blízkom východe, ako napríklad OPEC, budú pravdepodobne strácať kvôli tomu, že sa nadmerne spoliehajú na ropu s vysokým obsahom síry. Námorný priemysel je pod silným tlakom na znižovanie emisií síry, keďže znečisťujúca látka cez kyslé dažde poškodzuje vegetáciu a voľne žijúce živočíchy, a prispieva k okysľovaniu oceánov. Koncom minulého roka analytici UBS odhadli, že trh s ekologickou lodnou dopravou by mohol byť v nasledujúcich piatich rokoch mať hodnotu najmenej 250 miliárd dolárov.

Čo musia lode urobiť, aby splnili nové predpisy? Vlastníci lodí môžu výrazne znížiť emisie síry používaním paliva s nízkym obsahom síry, znížením prepravnej rýchlosti, inštaláciou systémov čistenia výfukových plynov alebo voľbou iných, drahších čistých palív, ako je skvapalnený zemný plyn. Analytici odhadujú, že kontajnerový priemysel, prepravujúci spotrebný tovar, bude podľa správy agentúry Reuters pravdepodobne najviac zasiahnutý novinkou. Dodatočné náklady by predstavovali približne 10 miliárd USD. Dve najväčšie spoločnosti na prepravu kontajnerov na svete, A.P. Moller-Maersk a MSC, údajne uviedli, že pokles v súlade s nariadeniami IMO pravdepodobne prinesie dodatočné náklady vo výške približne 2 miliardy USD.