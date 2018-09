Prečo peniaze? Tokenová ekonomika by hodnotu definovala inak

Zdroj: QZ

Vždy, keď niekto príde s novou víziou na zvládnutie fyzického sveta, ľudia zostanú nedôverčiví. Keď sa Marco Polo prvýkrát vrátil z východu, jeho príbehy o ľuďoch, ktorí používali papierové peniaze v obchodovaní namiesto drahých kovov, považovali za vymyslené. Ako by papier mohol predstavovať uchovávateľa hodnoty?



Mnoho spoločností má úzke väzby a silné emocionálne prepojenie s fyzickými peniazmi. Ide o konzum, ktorý poháňa výdavky. Po celé generácie sa ľuďom hovorilo, aby si uložili svoje peňažné prostriedky v bankách. Výmenou za túto priazeň ich banky ubezpečili, že vďaka úrokovým sadzbám im budú vytvárať zisk. Úrokové sadzby sa však už dlhší čas pohybujú okolo nuly, či mierne nad nulou. Inflácia a strata kúpnej sily v skutočnosti ľudí ochudobnili. A netreba zabúdať ani na tých, ktorí sa tejto ekonomiky zúčastniť nemôžu. Podľa databázy Svetovej banky pre globálnu finančnú integráciu má iba 47 % ľudí v krajinách s nízkymi a strednými príjmami bankové účty.

Okrem toho náš súčasný finančný systém funguje na dlh a väčšina "nových peňazí" vzniká pôžičkou od niekoho iného. Inými slovami, pokúšame sa vytvoriť neustály hospodársky rast pomocou inflácie mien podporovaných len dlhom. Postupne sa vlády a centrálne banky rozhodli pre silnejšiu kontrolu svojho obyvateľstva a toto ich rozhodnutie bude časom len rásť. Občania reagujú o svojom, snažia sa nájsť spôsoby, ako si navzájom vymieňať hodnotu bez zásahu vlády.



Majetkové rozdiely sú priepastné, nožnice sa ďalej otvárajú, denne rastie chudoba. Títo ľudia sú v súčasnom systéme znevýhodnení, a preto im nemožno veriť. Títo ľudia nebudú vytvárať dostatok peňazí na obchodovanie s inými bohatšími ako sú oni, nebudú si môcť kupovať tovary a služby, ktoré sú nad rámec ich ekonomickej sily. Budú preto hľadať iné spôsoby výmeny.



Tokenová ekonomika čoraz viac získava na popularite. Žetóny predstavujú konkrétny majetok alebo nástroj, ktorý sa obyčajne nachádza v sieti blockchain. Sú menej zložité ako kryptomeny, ako bitcoin alebo ethereum. V tomto prípade stačí len mierne zmeniť kód s otvoreným zdrojom namiesto vytvorenia celého blockchainu. Ešte dôležitejšie je, že tokeny nemusia byť považované za "meny", ktoré nesú obrovské množstvo hodnoty. Akýkoľvek majetok v reálnom svete, ako je obraz, nehnuteľnosť, diamant, môže byť tokenizované a zobchodované s nízkymi transakčnými poplatkami za veľmi krátky čas.

Programovateľné tokeny môžu podporovať programovateľné ekonomiky, kde firmy a spoločnosť dokážu navrhovať vlastné tokeny a umiestniť na ne akúkoľvek výmennú hodnotu. Týmto spôsobom je trhová hodnota zachytená len tými, ktorí skutočne vytvárajú hodnotu pre trh.

Vo svoje podstate by to bol krok do minulosti. Globálny finančný systém začal barterom, výmenný obchod by teraz fungoval na digitalizovanej platforme s podobnou štruktúrou. Tieto žetóny, ako napríklad ryža, hovädzie mäso a cigarety z minulosti, nemusia mať hodnotu priradenú niektorou centralizovanou vonkajšou entitou. Môžu byť definované a použité iba v špecifických podmienkach, kde medzi sebou obchoduje daná komunita.

Všetko nemusí mať na seba cenovku, aby sme poznali hodnotu. Existuje veľa ďalších zručností, služieb, tovaru, ktoré môžeme poskytnúť namiesto peňazí. Majú pritom rovnakú hodnotu ako peniaze, ak nie vyššiu. Potrebujeme priradiť označenie "hodnota" inému súboru významov. Náš vzťah k peniazom je nalomený, tokenová ekonomika by túto otázku dokázala vyriešiť. Namiesto nepriaznivých vzťahov medzi firmou a zákazníkom budeme mať kolektívne spoločné vzťahy na otvorených platformách v sieti. Asi by netrvalo dlho presvedčiť ľudí o výhodách takýchto nových systémov, tako ako sa to podarilo Marcovi Polovi v tom čase v Európe.