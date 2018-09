Obchodná vojna by mohla tlačiť investorov, aby uprednostnili jüan pred dolárom

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:35 -

Zvyšujúca sa obchodná vojna medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami by mohla presvedčiť čoraz väčší počet globálnych investorov, aby uprednostnili čínsky jüan voči americkému doláru, uviedol Zhou Xiaochuan pre CNBC. "Je to ako na začiatku globálnej finančnej krízy, keď americký dolár mal trochu problém, pretože dal priestor ostatným menám, aby zohrali určitú úlohu," dodal s tým, že tentoraz by obchodná vojna medzi USA a Čínou mohla poskytnúť "príležitosť na rýchlejší rast využitia renminbi".

Čínska mena stratila od apríla viac ako 9 % svojej hodnoty voči doláru, keď ázijské hospodárstvo uložilo svoj prvý súbor odvetných obchodných ciel na dovozy z USA.





Všeobecne platí, že slabšia mena môže pomôcť vývozu krajiny tým, že jej výrobky budú lacnejšie v iných krajinách a tým aj konkurencieschopnejšie na svetových trhoch.

Massimiliano Castelli, stratég pre globálne trhy v UBS, uviedol, že zatiaľ čo došlo tento rok "k výraznému nárastu" počtu účastníkov trhu pripravených investovať do jüanu, "americký dolár zostáva predvolenou menou pri investovaní nových rezerv. "

Každoročný globálny prieskum centrálnych bánk a štátnych investičných fondov zo strany švajčiarskej banky zistil, že investori ešte čelia viacerým výzvam pri zvažovaní, či investovať do čínskeho jüanu, vrátane transparentnosti finančných predpisoch v Pekingu, prístupu k investíciám na pevnine a úschove cenných papierov.