Prepad bitcoinu vytlačil z trhu tých, ktorí šli po rýchlom zisku

Zdroj: ČTK

Foto: thinkstock

dnes 10:21

Tento týždeň sa bitcoin obchodoval za 5920 dolárov, čo najmenej od polovice novembra. Ale pri pohľade do roku 2011, vrátane nedávneho výpredaja, sa cena bitcoinu na burze Bitstamp znížila o polovicu deväťkrát, následne ale opäť oživila. Naposledy to bolo v období od novembra 2014 do januára 2015. Dnes už virtuálna mena opäť posilňuje.





Analytici oslovení tlačovou agentúrou ČTK sa zhodli na tom, že strmý pokles cien kryptomien, vylúčil z trhu tie osoby, ktoré investovali do tohto druhu aktíva len na základe vidiny rýchleho zbohatnutia bez práce. "Napriek tomu, že mnohí renomovaní ekonómovia varovali, že trh kryptomien nemá žiadnu fundamentálnu hodnotu a je to len veľká bublina, ľudia ich varovania nepočúvali, ale radšej počúvali tmárov, ktorí hovorili o bezpracne zarobených peniazoch, ktoré nebudú stačiť utrácať. Bublina virtuálnych peňazí sa nafúkla do historicky nezvyčajných rozmerov a bolo nevyhnutné, že praskne," povedal pre ČTK hlavný ekonóm BH Securities Štěpán Křeček. "Zaujímavé je, že aj keď kryptomeny vyzerajú ako bublina, stále existuje početná skupina ľudí, ktorí nechcú uveriť, že to skutočne bublina bola. Títo ľudia na kryptomenách prerobili veľa peňazí, a často je to práve viera, ktorá im nakoniec zostáva," dodal.

Odborník na virtuálnu menu Dominik Stroukal ale upozornil, že súčasná hodnota bitcoinu je stále oveľa vyššia ako pred rokom. "Ak ľudia poznajú históriu kryptomien a ich cieľom nie je len náhodná snaha o rozprávkové zbohatnutie, potom by sa nemali bitcoinov zbavovať. Ak budú ľudia panikáriť, môže pokles bez väčších problémov pokračovať až na 2000 dolárov.“ Trh podľa neho očakáva, že hodnota bitcoinu za polovicu roka bude približne na súčasnej úrovni. "Som technologický optimista. Verím, že technológie sa vyvíjajú rýchlejšie, než si väčšina ľudí myslí. Ak sa technológia kryptomien bude vyvíjať a nedôjde k výrazne negatívnym udalostiam, ako krach na burze, potom by cena za pol roka mala byť mierne vyššia ako je dnes," myslí si Stroukal.

Pokles ceny, aký sme v uplynulom čase videli, je spôsobený celkovým ochladením po extrémnom raste na konci minulého roka. Určitú rolu zohrali aj zdanlivo negatívne správy o väčšej regulácii na ázijských trhoch. "Očakávam, že opadne enormná vlna záujmu nových, drobných investorov, ale pre tých skúsenejších môže byť táto korekcia veľkou príležitosťou. Naďalej ale platí, že bitcoin je v súčasnosti veľmi volatilný a je preto potrebné investovať zodpovedne a úmerne svojim príjmom," dodal Ondřej Příhonský zo spoločnosti world BTC business.