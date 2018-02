Akcie letia dole: Hotovosť opäť kráľom?

Zdroj: ClientFirstStrategy

Až do dnešného dňa nikto ani nepomyslel na to, že by mal v hotovosti uložený kapitál, ak akciový trh zo dňa na deň posúva svoje hranice. Na začiatku februára si ale na starú dobrú hotovosť určite mnohí spomenuli. Sekulárny býčí trend už môže byť pri svojom konci.

Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan pripomenul, že akciový i dlhopisový trh sú v bubline. Takýchto vyjadrení sme mali možnosť počuť v ostatnom čase mnoho. Ak rastú úroky a súčasne klesajú ceny akcií a dlhopisov, investormi nemajú veľký výber. Alternatív, v podobe bezpečného prístavu, skutočne nie je veľa. Stačí spomenúť ešte rizikovejšie stávky na komodity alebo extrémnu volatilitu kryptomien. Je teda možné, že sa zamerajú na hotovosť, ktorá umožňuje ochranu kapitálu, dokonalú likviditu a možnosť nakupovať iné aktíva, keď sa objavia vhodné príležitosti.

Na akciovom trhu sa už začal súboj dvoch silných nepriateľov. Na jednej strane sú rastúce úrokové sadzby a vysoké ocenenie samotných akcií, na druhej strane očakávaná podpora pre akcie v podobe novej vlny spätných odkupov podporených daňovou reformou a rastom ziskov a tržieb. Firemné fundamenty sú silnou kartou, ale dlhodobo sú to práve úrokové sadzby, ako alfa a omega pre všetky trhové ocenenia.



Investori by to mali mať na pamäti skôr, než sa o možnosti zaparkovať väčšiu časť úspor na peňažnom trhu začnú vo veľkom zaujímať aj ostatní hráči.