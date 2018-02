Plánovaná liberalizácia staníc technických kontrol sa zrejme obmedzí

dnes 14:01 -

Plánovaná liberalizácia siete staníc emisných a technických kontrol sa zrejme obmedzí. Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) zahrnulo liberalizáciu do nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý sa momentálne nachádza v parlamente v druhom čítaní.

Počas rokovaní výborov však k zákonu predložil pozmeňujúci návrh poslanec Smeru-SD Jozef Ježík. Ak tento návrh v pléne Národnej rady (NR) SR pri hlasovaní prejde, liberalizácia siete staníc technických a emisných kontrol sa okliešti.

"Ja nebudem klamať, som za liberalizáciu," konštatoval v piatok v rámci rozpravy k návrhu zákona minister Érsek. O výslednej podobe zákona však podľa neho rozhodnú poslanci. Ak sa prijme navrhovaný pozmeňujúci návrh, bude to podľa neho znamenať akýsi medzikrok medzi súčasným stavom a plánovanou liberalizáciou. "A samozrejme, čas ukáže, či treba úplne liberalizovať, alebo bude tento stav na Slovensku postačujúci," opísal Érsek.

Ministerstvom navrhovaná liberalizácia trhu so stanicami technickej kontroly a emisnej kontroly by umožnila to, aby si takúto stanicu mohol založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo by tak nelimitovalo počet staníc kontroly, ako je tomu v súčasnosti. Od zmeny si rezort sľuboval zvýšenie počtu staníc a odstránenie dlhých čakacích lehôt na kontroly.

Podľa pozmeňujúceho návrhu poslanca Ježíka by musel tiež záujemca o vytvorenie stanice emisnej či technickej kontroly splniť zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo dopravy by však tento návrh posúdilo a rozhodlo, či vydá povolenie na vytvorenie novej stanice. Rezortu dopravy by sa tak ponechala kompetencia povoľovať vytváranie nových staníc technických a emisných kontrol. Ich počet by však mohol o konkrétne množstvo vzrásť.

Minister Érsek zároveň doplnil, že nový zákon sprísňuje podmienky pre vznik týchto staníc oproti súčasnej právnej norme. Momentálne ale napríklad v Bratislave funguje 12 staníc technických kontrol a ďalšie štyri, hoci sú na ne vydané povolenia, sa nezriadili. Podľa nového zákona sa však podľa Érseka v prípade nevytvorenia novej stanice toto povolenie odoberie a dá sa ďalšiemu záujemcovi.

Pozmeňujúci návrh poslanca pritom umožní v Bratislave vytvoriť celkovo 20 týchto staníc. V Košiciach momentálne fungujú štyri stanice a bude možné vytvoriť ich osem, v Žiline sú momentálne dve, po novom to môžu byť štyri. V Banskej Bystrici sú rovnako dve a budú sa môcť vytvoriť ďalšie dve.

Takúto úpravu pôvodne plánovanej liberalizácie siete staníc technických a emisných kontrol v pléne kritizoval poslanec opozičnej SaS Miroslav Ivan. Podľa neho sa takto celá liberalizácia dostáva na vedľajšiu koľaj. "Nebude žiadnou liberalizáciou," reagoval Ivan.

Cez pozmeňujúci návrh sa totiž podľa neho prijmú také opatrenia, ktoré nemajú s liberalizáciou nič spoločné. "A myslím si, že sa tu vytvára priestor na korupciu a subjektívne posudzovanie, komu dať licenciu na výkon stanice technickej kontroly a komu ju nedať," opísal Ivan.