Európska komisia navrhla nástroje na boj proti podvodom v oblasti DPH

Európska komisia vo štvrtok navrhla nové nástroje na boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Za cieľ majú posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a umožniť im rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, a to aj tie, ku ktorým dochádza online. Návrhy by mali celkovo výrazne posilniť schopnosť identifikovať podvodníkov a páchateľov trestnej činnosti, ktorí sa obohacujú na daňových príjmoch a zakročiť proti nim.

Podľa najopatrnejších odhadov môžu podvody v oblasti DPH podľa komisie viesť v členských štátoch EÚ k výpadku príjmov na úrovni viac než 50 mld. eur ročne. “Cezhraničné podvody v oblasti DPH sú hlavnou príčinou straty príjmov pre rozpočty EÚ a členských štátov. Dnešný návrh prispeje k posilneniu spolupráce medzi inštitúciami pôsobiacimi na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, aby mohli spoločnými silami účinne riešiť tento problém a zlepšiť výber daní,” povedal Valdis Dombrovskis, podpredseda komisie pre euro a sociálny dialóg.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal, že je potrebné, aby príslušné vnútroštátne orgány zdieľali informácie oveľa efektívnejšie než v súčasnosti. “Európska sieť odborníkov na boj proti podvodom Eurofisc bude mať prístup k údajom o evidencii vozidiel z iných členských štátov, čo pomôže vylúčiť jeden z hlavných zdrojov podvodov v oblasti DPH súvisiaci s rozdielnym zdaňovaním pri predaji nových, resp. ojazdených vozidiel,” poznamenal Moscovici.

Opatrenia uvedené v právnych predpisoch zahŕňajú teda hlavne posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi. Ďalej je to spolupráca orgánov presadzovania práva. Nové opatrenia by poskytli aj nové možnosti na komunikáciu a výmenu údajov medzi daňovými orgánmi a európskymi orgánmi presadzovania práva o cezhraničných aktivitách. Ďalej je to zdieľanie kľúčových informácií o dovoze z krajín mimo EÚ, čím by sa zlepšilo zdieľanie informácií medzi daňovými a colnými orgánmi v prípade určitých colných režimov.