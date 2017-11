Nadhodnotené akcie, nárast rizika: ECB upozorňuje na možnú korekciu globálneho trhu

Zdroj: CNBC

"Systémové stresové ukazovatele pre eurozónu zostali v posledných šiestich mesiacoch nízke," uviedla ECB vo vyhlásení v stredu, ale dodala, že "riziko rýchleho precenenia na globálnych trhoch zostáva."

Trhom sa darilo počas celého roka, index S&P 500 vzrástol od januára o 16 percent a európsky Stoxx 600 sa zvýšil o 7 percent. Niektoré akcie posilnili v nádeji na zníženie daní v USA a deregulácie bankového systému. ECB sa ale domnieva, že je tu riziko, že tento celkový pocit optimizmu sa nesprávne vypočítal, čo by mohlo skončiť prepadom finančných trhov, a to v momente, kedy si správcovia peňazí uvedomia, že znášajú väčšie riziko, než aké by mohli zvládnuť.





"Pretrvávajúca kompresia rizikových prémií, tlmená volatilita a náznaky akceptácie zvýšeného rizika na globálnych finančných trhoch sú zdrojom obáv, pretože v budúcnosti môžu zasiať semená pre veľké korekcie cien aktív," uviedla ECB vo svojej správe o finančnej stabilite.

V máji Európska centrálna banka upozornila na "významné" riziká v eurozóne, v tom čase banka vyjadrila rovnaké obavy vrátane náhleho precenenia na trhu dlhopisov, udržateľnosti dlhu a pomalého zlepšenie bilancií bánk.

Centrálna banka v stredu zopakovala, že aj keď tlak na európske banky sa od mája zmiernil, ich ziskovosť je stále poznačená vysokou mierou nesplácaných úverov.

Obnovená politická neistota (politické rokovania v Nemecku o zostavení budúcej vlády, ale aj rokovania o Brexite bez viditeľnejšieho posunu) je tiež považovaná za potenciálny dôvod na zvýšenie rizikových prémií, čo potenciálne zvyšuje náklady na pôžičky vládam aj korporátnemu sektoru.



V snahe pokračovať v podpore eurozóny centrálna banka v októbri oznámila rozšírenie svojho programu kvantitatívneho uvoľňovania. Aj keď od januára zníži úroveň svojich mesačných nákupov na 30 z pôvodných 60 miliárd eur, nákup predĺžila minimálne do septembra budúceho roka.

Eurozóna zažíva jeden z najlepších hospodárskych momentov rastu, ktorý sa vrátil do regiónu od finančnej krízy. ECB má aktualizovať svoje hospodárske prognózy budúci mesiac, ale podľa správy zo septembra banka tento rok očakáva HDP vo výške 2,2 percenta va jadrovú infláciu na úrovni 1,2 percenta.