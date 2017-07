Ak chcete viac zarábať, mali by ste aj viac spať

Zdroj: NextAvenue.org.

Viacero odborných štúdii dokazuje, že pracujúca populácia, ktorá si dožičí kvalitný spánok, je pre prosperujúcu ekonomiku životne dôležitá.



Najskôr čo hovoria čísla. Tretina amerických pracovníkov uvádza, že pravidelne spí v noci menej ako sedem hodín. 65 % Američanov prichádza o spánok kvôli peniazom. A teraz malý detail. Štúdia z roku 2016 od Williama Collegea, Matthewa Gibsonaa Jeffreyho Shradera z Kalifornskej univerzity v San Diegu ukázala, že ľudia, ktorí si v noci pospia o hodinu dlhšie, zaznamenali zvýšenie miezd o 5 %.

Poznáte to, ak checete zarábať, nemôžete vyspávať. Terry Cralleová, autorka knihy Prespite sa až na vrchol: Ako sa dostať do spánku, ktorý potrebujete k úspechu, to ale vidí inak. "V skutočnosti potrebujete dostatok spánku a dôsledne ho dodržiavať. To zlepšuje kvalitu vašej pracovnej výkonnosti a pomáha vám so správnymi rozhodnutiami vo finančných a profesionálnych otázkach a vyhnúť sa rizikám," vysvetľuje Cralleová.



Lekári už vedia, že nedostatok a nekvalitný spánok vedie k zlému zdravotnému stavu. Spája sa s obezitou, cukrovkou, srdcovými ochoreniami a mnohými inými fyzickými stavmi. Lenže v ostatneom čase sa hovorí aj o tom, že zlý spánok má dopad aj na vaše finančné zdravie.

Problémy na pracovisku

Takmer štvrtina Američanov (24 %), ktorú oslovili v prieskume CareerBuilder v roku 2016, uviedla, že nedostatok spánku sa prejavuje na poklese ich produktivity, 17 % uviedlo, že negatívne ovplyvňuje ich pamäť. Podľa Americkej akadémie spánkového lekárstva 20 % pracovníkov uvádza, že počas obchodných stretnutí zaspáva alebo sa cíti ospalo, a to v čase, keď sa od nich vyžaduje, plná koncentrácia. Nedostatok spánku zvyšuje krvnú hladinu kortizolu - stresového hormónu, ktorý môže mať za následok zhoršenie pracovných vzťahov. Okrem toho výskum ukazuje, že ak je človek unavený, ťažšie dokáže mimikou vyjadriť to, čo si myslí, a zbytočne potom vznikajú nedorozumenia so spolupracovníkmi. Aj vaša schopnosť učiť sa sa spomaľuje. Každý deň ste bombardovaní novými informáciami, novými technológiami a novými úlohami. Ale deprivácia spánku znižuje vašu nasávať nové skutočnosti až o 40 %. To všetko vás dostáva do nevýhody. Asi vám nezvýšia plat, ani nedajú odmeny, ak si niečo z popísaného všimne váš nadriadený.







Spánok je cesta k úspechu

Ak ste už vyskúšali všetky obvyklé tipy na zlepšenie spánku, od vyhýbania sa kofeínu a obrazovke počítača až po stanovenie presného času kedy sa musíte odobrať do postele, ale zdá sa, že nič nepomáha, skúste vedcami odporúčané riešenia.

Počúvajte hudbu

Upokojujúce zvuky a biely šum môžu byť užitočné, ale Michael Tyrell, skladateľ a tvorca programov Wholetones, hovorí, že vysokofrekvenčná hudba je superúčinná pre dosiahnutie stavu hlbokého spánku. "Funguje to v centrách, kde je rušno a vládne napätie. V prieskume sme zistili, že ľuďom, ktorí zápasia s nespavosťou, pomáha ambientná hudba".



Ideálna teplota

V lete je v spálni teplo a v zime, často zbytočne, tiež. Približne o deviatej večer naša telesná teplota začne klesať, aby uľahčila spánok. Mnoho ľudí trpiacich insomniou však tento pokles teploty nezaznamenáva. Pre nich je tu rada: ochlaďte svoju spálňu a noste pyžamo svetlých farieb, po celý rok. Alebo dokonca spite nahí. Holandská štúdia ukázala, že ľudia s chronickou nespavosťou spali dlhšie a hlbšie, ak sa im pred spaním podarilo znížiť svoju telesnú teplotu o jediný stupeň Celzia.



Skúste masáže

Každý kto skúsil vie, že po masáž sa človek cíti skvele. Ale je to aj dobrá pomoc pri spánku. Zvyšuje produkciu serotonínu a oxytocínu vo vašom tele, ktoré sú zodpovedná za dobrý pocit. Niet divu, že nám môže pomôcť zahĺbiť sa do snov. Podobne pôsobí aj jemná jóga a strečing a po nich jednoduchá meditácia. Zatvorte oči a na 5 až 10 minút skúste nemyslieť na nič iné ako svoje vlastné dýchanie.







Naplánujte si spánok

Ak treba na čas vstať, pomôže budík. Ale čo nám večer pripomenie, že nadišiel čas na odchod do postele? Moderná technika. Spotrebná elektronika, teda hlavne televízne prijímače, nám spôsobujú stratu času. Ale stačí, ak si nastavíte časovač na vašom televízore, ktorý sa postará o to, aby ste nezabudli ísť spať. Alebo alarm na vašom telefóne, vám pripomenie, že namiesto sedenia pred počítačom by bolo lepšie si ísť ľahnúť.



Objať silu rastlín

Kvalita vzduchu a kvalita spánku sú úzko zviazané. Výskumy ukazujú, že určité rastliny, ako napríklad valerián a gardénia, môžu zlepšiť kvalitu ovzdušia vo vašej spálni. Levanduľa podporuje spánok, stačí aj sprej s pravou levanduľou, ktorý použijete pred spánkom na vankúš. Prípadne si môžete zakúpiť vankúš naplnený levanduľou. Valerián je jeden z najbežnejších prípravkov na riešenie nespavosti. Viaceré štúdie zistili, že valerián zlepšuje hlboký spánok, rýchlosť zaspávania a celkovú kvalitu spánku, musí sa však užívať dlhodobejšie.



Nápoje uvoľnia

V čerešniach sa vyskytuje melatonín, preto pitie čerešňovej šťavy ráno a večer je prírodnou alternatívou na liečbu nespavosti namiesto práškov na spanie. odobne pôsobí aj upokojujúci efekt chmeľu, teda samičích kvetov používaných pri výrobe piva. Chmeľový extrakt sa užívaný ako mierne sedatívum na nepokoj a nespavosť, stačí 30 až 100 miligramov predtým, než zaleziete pod perinu. Potom je tu L-theanine, aminokyselina zo zeleného čaju, ktorá pomáha nielen k pokojnému sústredeniu sa počas dňa ale aj k hlbšiemu spánku v noci. Avšak zelený čaj neobsahuje dostatok L-theanínu potrebného k výraznému posilneniu REM spánkového cyklu, preto namiesto klasického zeleného čaju si zvoľte značku, ktorá obsahujú čistý L-theanine.

Vyskúšajte horčík

Horčík je životne dôležitý pre relaxáciu tela, stimuláciu neurotransmiterov, ktoré nám pomáhajú spať, čo umožňuje ľuďom dosiahnuť hlbší spánok. Horčík aj vápnik podporujú spánok a ak sa kombinujú, ich účinok je ešte silnejší.