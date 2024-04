Letisko Košice odštartovalo tohtoročnú letnú sezónu letom do Egypta

Letisko v Košiciach. Foto: TASR

Na začínajúcu sa letnú dovolenkovú sezónu je s odletom z Košíc naplánovaných vyše 900 charterových letov do 17 destinácií v 11 krajinách. Prvý charterový let tejto dovolenkovej sezóny vypravili v piatok skoro ráno, smeroval do egyptskej Hurghady. TASR o tom z košického letiska informoval Juraj Toth.

Tohtoročnými novinkami charterových letov sú albánska Tirana, turecký Izmir, grécke destinácie Zakynthos a Patras, Podgorica v Čiernej Hore a po dlhšom čase sa vracia do ponuky aj španielska Palma de Mallorca. Lietať sa bude aj do gréckeho Heraklionu, Thessaloniki a na Rodos, ďalej do tureckej Antalye, Chorvátska (Brač), Bulharska (Burgas), Talianska (Lamezia Terme), Tuniska (Monastir) a na Cyprus (Larnaca). Okrem Hurghady je ďalšom egyptskou destináciou Marsa Matruh. Toth pripomenul, že zájazdy a letenky sú dostupné prostredníctvom cestovných kancelárií a leteckých agentúr.

Letnú ponuku dopĺňa aj pravidelné sezónne spojenie Košíc s chorvátskym Zadarom, ktoré bude dvakrát týždenne prevádzkovať spoločnosť Ryanair od 2. júna do 29. septembra.

Súkromná cestovná kancelária piatkovým letom do Hurghady zároveň odštartovala aj celoročnú ponuku zájazdov do Egypta s odletom z Košíc, pričom lety budú vypravované každý týždeň. Očakáva sa, že do konca roka prepravia letmi do tejto destinácie vyše 13 000 ľudí. „Máme veľkú radosť z toho, že cestujúci z našej širokej spádovej oblasti budú mať možnosť lietať do Egypta počas celého roka, teda aj počas zimných mesiacov. Takáto ponuka tu doteraz chýbala,“ dodal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.