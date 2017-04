Japonsko a Rusko chcú legitimovať kryptomenu: Cena Bitcoinu vzrástla za týždeň o viac ako 8 percent

Zdroj: CNBC

Foto: thinkstock

dnes 11:37 -

Bitcoin atakoval takmer 100 dolárovú úroveň v minulom týždni, digitálna mena sa obchoduje okolo 1,223.04 dolára, podľa údajov Coindesk. Trhová kapitalizácia Bitcoinu vzrástla z 18,34 miliárd USD na 19,5 miliárd dolárov. Bitcoin utrpel prepad kvôli nedávnej debate o budúcnosti technológie, na ktorej je založená, ale zdá sa, že na obzore je nová podpora z Japonska.





Začiatkom tohto mesiaca, Japonsko začalo prijímať Bitcoiny ako zákonné platidlo vďaka novému zákonu, ktorý vstúpil do platnosti. Významný predajca spotrebnej elektroniky, Bic Camera, začal prijímať Bitcoin počas minulého týždňa. Bitcoinové obchodovanie v japonských jenoch je dnes druhým najlikvidnejším trhom na svete, vyplýva to z údajov zhromaždených obchodnou platformou Gatecoin. "Prijatie virtuálnej meny Japonskom bude mať veľký dopad, pretože v japonských médiách to spôsobilo skutočný rozruch v posledných niekoľkých mesiacoch," potvrdil Aurélien Menant, zakladateľ a CEO spoločnosti Gatecoin pre televíziu CNBC.



V rovnakom čase sa Rusko, ako jeden z najsilnejších odporcov Bitcoinu, snaží nájsť spôsob na reguláciu digitálnej meny. Námestník riaditeľa Ministerstva financií Ruskej federácie Alexej Mojsejev pre agentúru Bloomberg tento týždeň povedal, že tamojšie úrady dúfajú, že by Bitcoin a ďalšie kryptomeny mohli uznať za legálny finančný nástroj v roku 2018 v snahe riešiť problematiku prania špinavých peňazí. "Štát potrebuje vedieť, kto v každom časovom okamihu stojí na oboch stranách finančného reťazca," vyhlásil Mojsejev pre Bloomberg. "Ak dôjde k transakcii, ľudia, ktorí sa jej zúčastňujú, by mali vedieť od koho kúpili a komu predali, rovnako ako je to v prípade bankových operácií." Rastúca štátna regulácia Bitcoinu by mohla pomôcť atraktivite kryptomeny v očiach investorov, ktorí sa jej doteraz vyhýbali kvôli vysokému riziku a cenovým výkyvom.