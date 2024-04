Taliansko zvažuje prísnejšie postihy za kriminalitu využívajúcu umelú inteligenciu

Foto: pixabay.com/SuttleMedia

Talianska vláda zvažuje zavedenie prísnejších postihov za trestné činy využívajúce nástroje založené na umelej inteligencii (AI), napríklad na manipuláciu s finančnými trhmi či pranie špinavých peňazí. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na návrh zákona, ku ktorému získala prístup.

Návrh stanovuje všeobecné zásady rozvoja a využívania umelej inteligencie v Taliansku s cieľom riešiť ekonomické a sociálne riziká spojené s touto technológiou. Dokument, ktorého podoba sa ešte môže zmeniť, okrem iného predpokladá, že nástroje založené na umelej inteligencii sa budú využívať napríklad v zdravotníctve a justícii, a zameriava sa na dopady tejto technológie v oblasti pracovných podmienok, píše Reuters.

Návrh sprísňuje sankcie za manipuláciu s finančnými trhmi prostredníctvom AI a stanovuje, že využitie týchto nástrojov na pranie špinavých peňazí predstavuje priťažujúcu okolnosť. Stanovuje tiež pokuty za porušovanie autorských práv pomocou umelej inteligencie a až trojročný trest odňatia slobody pre toho, kto využije AI nástroje na napodobenie inej osoby.

To by sa podľa agentúry Reuters mohlo týkať takzvaných deepfakes. To je označenie pre upravené videá, fotografie či zvukové súbory. Na takto upravených videách napríklad známe osobnosti prenášajú niečo, čo v skutočnosti nikdy nepovedali.

Taliansko v súčasnosti predsedá skupine veľkých svetových ekonomík G7. Talianska premiérka Giorgia Meloniová už skôr uviedla, že umelá inteligencia bude patriť medzi kľúčové témy talianskeho predsedníctva, ktoré vyvrcholí v polovici júna summitom lídrov G7. Umelá inteligencia sa stala tiež kľúčovou témou v Európskej únii, upozornila agentúra Reuters.