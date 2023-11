Tvrdé slová zvnútra Volkswagenu: Značka už nie je konkurencieshcopná, potrebuje úspory za miliardy!

Foto: SITA/AP

Úsporný program nemeckej automobilky Volkswagen v hodnote 10 miliárd eur bude zahŕňať aj znižovanie počtu pracovných miest. Uviedli to v pondelok manažéri firmy na stretnutí so zamestnancami s tým, že je potrebné znížiť náklady a zvýšiť produktivitu, ak majú byť autá Volkswagenu cenovo konkurencieschopné.

Vedenie automobilky v súčasnosti rokuje so zástupcami odborov o programe znižovania nákladov v rámci značky Volkswagen. Je to prvý krok smerom k zvýšeniu efektivity v procese transformácie k výrobe elektromobilov. „Vzhľadom na veľký počet štruktúr, procesov a na vysoké náklady už značka VW nie je konkurencieschopná,“ povedal šéf rovnomennej značky Volkswagen Thomas Schäfer.

Nútené prepúšťanie však firma neplánuje. Člen predstavenstva Volkswagenu zodpovedný za ľudské zdroje Gunnar Kilian povedal, že rušenie pracovných pozícií sa uskutoční prostredníctvom dohôd o odchode ľudí do dôchodku. Väčšinu plánovaných úspor v objeme 10 miliárd eur by však mala firma dosiahnuť prostredníctvom iných opatrení, než znižovaním počtu zamestnancov, dodal Kilian. Podrobnosti chce spoločnosť zverejniť do konca roka.

Plány sa nenapĺňajú

Rozporuplné správy z koncernu Volkswagen pritom v posledných mesiacoch prichádzajú pomerne pravidelne. Vo významnej časti pritom súvisia s ambicióznymi plánmi automobilky v oblasti elektromobility, ktoré sa však nenapĺňajú.

Najprv totiž koncern kvôli nepriaznivým podmienkam na trhu oznámil obmedzenie výroby vo svojom závode v Zwickau, ktorý bol označovaný ako vlajková loď Volkswagenu pri prechode na elektromobilitu. Následne spoločnosť zrušila aj svoje viackrát odkladané plány na výstavbu gigatovárne na batérie vo východnej Európe. Získať túto investíciu sa snažilo najmä Česko, hoci pôvodne sa vraj uvažovalo aj nad jej umiestnením na Slovensku.